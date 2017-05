Leasecontracten redden omzet SBM Offshore

SBM Offshore boekte in het eerste kwartaal van dit jaar minder omzet dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Dat blijkt uit een persbericht dat de Schiedamse dienstverlener voor olie- en gasbedrijven woensdag publiceerde. De omzet bedroeg 420 miljoen dollar (386 miljoen euro) tegenover 442 miljoen dollar het jaar daarvoor. Het bedrijfsresultaat bleef op hetzelfde niveau door een toename in leasecontracten.

Volgens SBM Offshore komt die afname vooral doordat alle grote projecten, nieuw gebouwde olieplatformen, in 2016 werden geleverd. De omzet in die tak van het bedrijf nam met 72 procent af tot 42 miljoen.

De omzet uit leasecontracten nam met 29 procent toe tot 378 miljoen dollar (347 miljoen euro) en daardoor bleef het bedrijfsresultaat (ebitda) op hetzelfde niveau als vorig jaar. Een van de nieuwe deals was een 5-jarig contract in Equatoriaal Guinea met Mobil Equatoriaal Guinea Inc. (MEGI).

Half april besloten aandeelhouders vanaf 12 mei het dividend te verhogen van 0,23 dollar (0,21 euro) per aandeel. Vorig jaar stond dit op 0,19 euro per aandeel. SBM Offshore houdt de verwachte omzet voor 2017 op 1,5 miljard euro, met bijna 1,4 miljard uit leasecontracten en bijna 0,2 miljard euro uit sleutelklare projecten.

Ten opzichte van december 2016 nam de netto schuld van het bedrijf af naar 2,8 miljard euro.

Moeilijke markt

De behaalde omzet is in lijn met de verwachtingen van het bedrijf. SBM Offshore moest wel eerst de winstverwachting bijstellen afgelopen december, door de moeilijke marktomstandigheden voor olie en gasbedrijven. Door de lage olieprijs is er een overaanbod op de markt. De Schiedamse dienstverlener krijgt daardoor weinig nieuwe opdrachten: oliebedrijven stellen nu liever het aanschaffen van de drijvende platforms die SBM Offshore bouwt uit.

Desondanks werd eerder bekend dat weinig bedrijven vorig jaar zo’n goed beursjaar had als SBM. Aandelen die begin 2016 werden gekocht konden eind 2016 met bijna 28 procent weer verkocht worden.

Dirk Verbiesen, analist bij KBC Securities, legde eerder aan NRC uit dat dit deels komt doordat de olieprijs de laatste maanden weer gestaag toeneemt:

“Als je de koersgrafiek van SBM naast die van de olieprijs legt, dan zie je overeenkomsten. Een vergelijkbaar koersherstel zie je ook bij andere bedrijven in de sector, zoals Shell.”

De directeur van SBM Offshore, Bruno Chabas, ziet ook enig herstel in de markt:

“Op de korte termijn zien we tekens van herstel voor de diepzeemarkt. Hoewel we ook zien dat het onwaarschijnlijk is dat de markt structureel gezien niet zal terugkeren tot wat het ooit geweest is.”

Braziliaans omkoopschandaal

Nog steeds is er geen schikking in het Braziliaanse omkoopschandaal dat 3 jaar geleden bekend werd. SBM Offshore zou tussen 1996 en 2012 herhaaldelijk medewerkers van semistaatsoliebedrijf Petrobras hebben omgekocht. Afgelopen juli schikte het bedrijf voor 270 miljoen met de Braziliaanse overheid, maar dat werd door het Braziliaanse Openbaar Ministerie wegens “technische bezwaren” nog niet goedgekeurd.

Zo lang de schikking niet volledig is afgerond mag SBM in Brazilie niet aan het werk. Daartegen maakt het bedrijf nu bezwaar.