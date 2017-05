Landelijke actie tegen Duitse IS-aanhangers

De Duitse politie heeft woensdagochtend een grootschalige landelijke anti-terreuractie uitgevoerd op zoek naar terugkeerders uit Syrië, melden verschillende Duitse media waaronder Die Zeit. Volgens een politiewoordvoerder waren er huiszoekingen in de regio’s Bayern, Berlijn, Saksen en Saksen-Anhalt, maar er is niemand gearresteerd.

Het zou gaan om twee bekende leden van Islamitische Staat (IS), en een man die zou sympathiseren met de terroristische organisatie. Twee verdachten zouden ook de Duitse wapenwet hebben overtreden. Om 05.00 uur vielen speciale anti-terreur eenheden onder andere huizen binnen in Leipzig. TAG24 schreef eerder dat er meerdere mensen waren gearresteerd, maar dat wordt door de politie ontkend. In Leipzig was vorige week ook al een anti-terreuractie waarbij een vermeende IS-aanhanger werd gearresteerd.

Dinsdag werden ook al twee mannen opgepakt die ervan verdacht worden aangesloten te zijn bij een terroristische organisatie. Het zou gaan om een 30-jarige en een 23-jarige Syriër. Zij zouden zich in 2012 als strijders aangesloten hebben bij de islamistische organisatie Jabhat al-Nusra.

Duitsland heeft het afgelopen jaar meerdere aanslagen moeten doorstaan. In december reed een man nog met een vrachtwagen in op een kerstmarkt in Berlijn. Daarbij kwamen twaalf mensen om het leven. De aanslag werd door IS opgeëist.

Dit bericht wordt aangevuld.