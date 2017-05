Kustprovincies slaan alarm over onderwater-archeologie

De vijf kustprovincies willen veel meer geld voor onderzoek en behoud van de talloze bekende en nog onbekende historische scheepswrakken in de Noordzee en Waddenzee. Deze provincies (Zeeland, Noord- en Zuid-Holland, Friesland en Groningen) vragen dat in een brief aan minister Bussemaker van OCW. Ze noemen geen bedrag, maar achter de schermen wordt gesproken over drie miljoen euro. Minister Bussemaker heeft onlangs wel maar liefst twee miljoen euro uitgetrokken voor de opgraving van het VOC-schip de Rooswijk, dat voor de Engelse kust ligt. De provincies juichen dat toe, maar wijzen er op dat dichter bij huis wrakken liggen die minstens zo interessant zijn.

Oosterse kleding in een Texels wrak Tussen de ongeveer duizend objecten die de sportduikers uit het zeventiende eeuwse schip bij Texel boven water hebben gehaald – onder meer palmhout, wierook, een jacobsstaf en een boekomslag met het wapen van de Stuarts – zat ook nog meer textiel, zoals een wandtapijt dat waarschijnlijk afkomstig is uit India of Pakistan. Een team onder leiding van Maarten van Bommel, hoogleraar cultureel erfgoed aan de Universiteit van Amsterdam, is nu bezig met verder onderzoek. Drie onderzoeksters van de School of Historical Dress in Londen hebben de afgelopen maanden tussen de textielvondsten nog meer ontdekkingen gedaan. Ze vonden niet alleen vier losse mouwen, die waarschijnlijk door een vrouw werden gedragen, maar ook fragmenten van twee zijden kaftans, een kleine rode en een grote roze. In de zeventiende eeuw lieten meerdere mensen uit de hogere klassen kleding in oosterse stijl maken, maar op basis van de gebruikte kleermakerstechnieken gaan de onderzoeksters er van uit dat de kledingstukken echt in het Ottomaanse rijk zijn gemaakt. Ze zouden bijvoorbeeld als ruilgeschenk in westerse handen gekomen kunnen zijn. John Covel van de Levant Company beschrijft bijvoorbeeld zo’n uitwisseling aan het Ottomaanse hof in een van zijn dagboeken. Mogelijk kan de kleding ook afkomstig zijn uit Polen, Hongarije of Perzië. De vondst geldt in ieder geval als zeer bijzonder. Het wrak zelf, dat ook antwoorden op vragen zou kunnen geven, is vorige zomer afgedekt. Het is nog niet zeker of het (deels) opgegraven gaat worden. Dat hangt onder andere van geld af.

Dat belang bleek vorig jaar nog, toen bekend werd dat – door ingrijpen van amateurduikers toen een wrak wegspoelde – in een zeventiende-eeuws wrak bij Texel een vrijwel intacte japon werd gevonden. Die japon en andere vondsten waren toen aanleiding voor veel speculatie over een mogelijke Engelse herkomst. Inmiddels lijkt dat onzeker, omdat de jurk volgens experts niet in Engeland, maar in Noordwest-Europa is gemaakt. Verder blijkt nu dat in het schip óók nog twee kledingstukken uit waarschijnlijk het Ottomaanse rijk zijn gevonden (zie inzet).

De provincies vinden dat Nederland de plicht heeft de schepen, die uniek mondiaal erfgoed vormen, te beschermen en te onderzoeken. Zolang wrakken onder sedimenten blijven liggen is er niks aan de hand, maar door stromingen en erosie komen voortdurend wrakken bloot te liggen en worden ze onder meer door paalwormen aangetast. Nu al zijn vele wrakken verdwenen zonder dat ze (goed) zijn onderzocht.

Het verontrust de kustprovincies ook dat nog altijd niet duidelijk is hoeveel waardevolle wrakken er voor de Nederlandse kust liggen. Een inventarisatie is noodzakelijk, bepleiten de vijf provincies. Per geval zal bepaald moeten worden wat de historische waarde van het wrak is. Verder moeten al bekende vindplaatsen in de gaten gehouden worden en moet er een onderzoeksprogramma komen, waarbij opgraven niet uitgesloten dient te worden, zoals nu nog altijd gebeurt. Daarbij vragen de provincies om een rol voor sportduikers en vrijwilligers in de onderwaterarcheologie.