Krijgt Feyenoord nieuw icoon aan de Maas?

Het wordt gezien als de grootste gebiedsontwikkeling van Rotterdam sinds de Tweede Wereldoorlog: Feyenoord City, met als spil een nieuw stadion. Donderdag besluit de gemeenteraad of hij instemt met een financiële bijdrage. Het project valt of staat ermee. Vijf vragen over de stadionplannen.

1 Waarom een nieuw stadion?

Feyenoord, met een omzet van 60 miljoen euro vorig seizoen, voelt zich in de tachtigjarige Kuip te krap behuisd. Om de achterstand op Ajax (93 miljoen) en PSV (een uitschieter naar 95 miljoen) te overbruggen, heeft de club een nieuwe stadion nodig, redeneert de directie. Eerdere plannen, eerst nieuwbouw en vervolgens vernieuwbouw van de Kuip, mislukten. Het is een beladen onderwerp in Rotterdam, een deel van de aanhang hecht zeer aan de Kuip (capaciteit: 50.000).

Het beoogde nieuwe stadion, ontwikkeld door architectenbureau OMA van Rem Koolhaas, moet plaats bieden aan 63.000 toeschouwers en komt dicht bij de Kuip te liggen, die een andere functie krijgt. In 2022 moet de eerste wedstrijd in het nieuwe stadion gespeeld worden. Voornaamste verschil met vorige pogingen is dat met dit plan het verwaarloosde gebied een boost krijgt. Het idee: het stadion moet het vliegwiel worden voor het project Feyenoord City, met woningen, hotels, entertainment, winkels en scholen. Het stadsbestuur en – zo lijkt het – een meerderheid in de raad, staan er positief in, vanwege de impuls die het Rotterdam-Zuid kan geven.

2 Wat moet het gaan kosten?

Voor het gehele project worden de investeringen geschat op maximaal 1,5 miljard euro. Het stadion is begroot op 365 miljoen. De gemeente wordt donderdag gevraagd om een bijdrage van in totaal 135 miljoen: de stad koopt voor 40 miljoen aandelen in het stadion, waarop het dividend krijgt; ze koopt voor 60 miljoen grond, waarvoor Feyenoord de jaarlijkse erfpacht zal betalen en ze steekt nog eens 35 miljoen in de infrastructuur, om het gebied toegankelijker te maken.

3 Met hoeveel miljoen moet het spelersbudget stijgen?

Het spelersbudget – de spelerssalarissen en eventuele premies – is van grote invloed op de sportieve mogelijkheden. Met ruim 17 miljoen euro loopt Feyenoord momenteel achter op Ajax (21 miljoen) en PSV (vergelijkbaar). Door de financiële beperkingen kon Feyenoord de afgelopen jaren bijvoorbeeld spits Bas Dost niet binnenhalen, die in een hogere salariscategorie zit. Hogere inkomsten uit tickets, business-seats, verhuur van vergaderruimtes en huisvesting van andere (sport)evenementen, moeten het budget vergroten.

Met een nieuw stadion zal Feyenoord uitkomen op een spelersbudget van minimaal 25 miljoen euro, berekende adviesbureau Hypercube. De verwachting is dat Ajax en PSV rond de opening van het stadion op een vergelijkbaar niveau zitten. Maar volgens Hypercube is het door de groei van het prijzengeld in het Europees voetbal aannemelijk dat de inkomsten vanaf het eerste jaar in het nieuwe stadion minimaal 5 miljoen euro hoger liggen, waardoor Feyenoord op een spelersbudget van 30 miljoen zou uitkomen. Dit kan op termijn doorgroeien naar 42 miljoen.

4 Wat zijn de risico’s?

Er zijn twijfels over sommige cijfers in de haalbaarheidsstudie die nogal optimistisch lijken. Krijgt Feyenoord werkelijk de 5.600 business-seats gevuld, zoals geschetst in het basisscenario? Dit zou 31 miljoen moeten opleveren. De 3.500 seats in de Kuip zitten vol, met een wachtlijst. Maar wat als de prestaties meerdere jaren achtereen tegenvallen? Het basisscenario gaat uit van 350.000 mensen per jaar die een rondleiding in het stadion krijgen, wat 4 miljoen euro moet opleveren. Is dat realistisch? In de Arena zijn het er jaarlijks 100.000.

Er is rekening gehouden met een doemscenario, in de plannen ‘perfect storm’ genoemd. In dat extreme geval is het stadion slecht gevuld, dalen de inkomsten uit de horeca en worden er minder interlands gespeeld ontbreken andere evenementen. Op een bepaald moment komt er dan een punt dat er niet meer aan de bankverplichtingen kan worden voldaan. De angst is dat Feyenoord dan wordt meegetrokken in de val en dat de gemeente haar dividend niet meer krijgt.

Eric Gudde, algemeen directeur van Feyenoord, zei onlangs in een commissievergadering zich geen zorgen te maken. „De businesscase vind ik stevig: is hij hard? Ja, hij is hard.”

5 Klopt het dat geëist wordt dat Eric Gudde vertrekt?

De Telegraaf meldde woensdag dat de gemeenteraad alleen instemt met de plannen als Gudde en stadiondirecteur Jan van Merwijk opstappen. Dit vanwege hun gespannen relatie met een deel van de harde kern. Maar navraag bij de geciteerde partijen die samen een ruime meerderheid zouden vormen (Leefbaar Rotterdam, D66, CDA, PvdA) leert dat dit niet klopt. Ja, ze willen normalisatie van de relatie met de supporters, maar het vertrek van directieleden is geen voorwaarde om met het plan in te stemmen.

In de gemeenteraad tekent zich een ruime meerderheid af voor het project. Groen licht donderdag wil echter niet zeggen dat het plan zonder meer doorgaat. Als Feyenoord City voor eind 2018, voor de zogeheten financial close, niet genoeg marktpartijen heeft gecontracteerd (voor vastgoed, hotels en horeca) kan de gemeenteraad nog op de rem gaan staan.