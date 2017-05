Kamer vrij bij Kim Jong-un

Elke werkdag de indrukwekkendste artikelen uit de wereldpers. Stuur mij NRC Internationaal

Het mag lastig zijn om de Volksrepubliek Noord-Korea binnen te komen – en als je een Noord-Koreaan bent vooral ook om eruit te komen. Maar bij de Noord-Koreaanse ambassade in Berlijn is het een komen-en-gaan. Aanstaande zondag bijvoorbeeld kunnen snelle beslissers er al voor 56 euro een nachtje doorbrengen.

Dat wil zeggen: niet in de ambassade zélf, maar in een hotel op het terrein van de ambassade. Met het City Hostel Berlin – gratis wifi, 400 kamers, waarvan sommige met douche – verdienen de Noord-Koreaanse diplomaten midden in de Duitse hoofdstad harde valuta voor hun land, of beter: voor de heersende elite in hun land.

Einde aan bron van inkomsten

De Duitse regering wil nu een eind maken aan deze bron van inkomsten van het regime van dictator Kim Jong-un. Tegen Noord-Korea zijn de afgelopen jaren in VN-verband al tal van sancties afgekondigd vanwege zijn nucleaire programma en rakettesten. Maar het populaire hotel op een klein kwartier lopen van de Brandenburger Tor en het Rijksdaggebouw, om de hoek bij de Friedrichstrasse, is daar tot nog toe niet door getroffen.

Onder de kop ‘Bij de dictator zijn nog kamers vrij’ beschrijft de Süddeutsche Zeitung deze woensdag het ongemak van de Duitse regering over het hostel – en congrescentrum dat er aan vast zit en dat Pyongyang ook geld oplevert. Ten tijde van de DDR had Noord-Korea een grote, meer dan honderd man sterke diplomatieke missie in Berlijn, en een dus ook een groot gebouw. Maar tegenwoordig zijn er nog geen tien diplomaten geaccrediteerd. Het binnenhalen van deviezen is voor hen een belangrijke taak.

38.000 euro per maand

In 2004 werd besloten om het ambassadegebouw, dat toch grotendeels leeg stond, ter verpachten aan de hotelfirma. De maandelijkse huur zou 38.000 euro bedragen. Het gesloten regime heeft er wél voor gezorgd dat het deel van het gebouw dat nog door de ambassade zelf wordt gebruikt, goed van het hostel is afgeschermd.