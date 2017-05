IS verder in het nauw na verlies strategische dam

De door de Amerikanen gesteunde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) heeft de strategisch gelegen stad Tabqa en de nabijgelegen dam veroverd op Islamitische Staat (IS), zo meldt persbureau Reuters. Dit is een gevoelig verlies voor de terreurbeweging. De grootste dam van Syrië zorgt voor de elektriciteitvoorziening in de zelfverklaarde hoofdstad Raqqa.

De SDF, een alliantie van Koerdische en Arabische militairen, is bezig met de opmars naar Raqqa en al een aantal weken verwikkeld in gevechten om Tabqa. De Syrische stad ligt ongeveer 40 kilometer ten westen van Raqqa. Twee weken geleden veroverde SDF al de luchtmachtbasis van IS in dit gebied.

Dit bericht wordt aangevuld