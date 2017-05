De 17-jarige Ahmed Ameen Koro (in het midden) behoort tot de Yezidi-minderheid, die zwaar te lijden heeft gehad onder het IS-bewind in hun streek in Noord-Irak. Ahmed, die inmiddels in een opvangkamp verblijft, maakte deel uit van een groep van 200 jongens die door IS-strijders werden ontvoerd. Vervolgens werd de jongens in een trainingskamp bijgebracht hoe ze met kalasjnikovs moesten omgaan, maar ook kregen ze video’s voorgeschoteld over zelfmoordvesten vol explosieven en onthoofdingen. Voorts moesten ze delen van de Koran uit hun hoofd leren.

Foto Maya Alleruzzo/AP