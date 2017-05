ING presteert beter dan verwacht

ING zag de nettowinst het afgelopen kwartaal iets dalen ten opzichte van vorig jaar, zo blijkt uit de kwartaalcijfers die de bank woensdag publiceerde. De eerste drie maanden van 2017 werd een nettowinst van 1,14 miljard euro geboekt, tegen 1,25 miljard euro vorig jaar.

Toch stelt dat resultaat niet teleur. Analisten van Bloomberg voorspelden eerder een nettowinst van rond de 1 miljard. Daarbij komt dat ING vorig jaar profiteerde van een eenmalige boekwinst van ruim een half miljard euro op de verkoop van aandelen van zijn voormalige verzekeringstak NN Group.

Kredietverlening

Het onderliggend resultaat voor aftrek van belastingen groeide met 39 procent tot 1,65 miljard euro, tegen 1,18 miljard vorig jaar. Vooral in de zakelijke markt boekte ING successen. Tegelijkertijd hoefde ING minder geld uit te trekken voor slechte leningen en werd juist meer krediet verleend: €5,7 miljard euro meer dan een jaar eerder. De leningen zijn volgens Hamers “goed verspreid” over zowel particuliere als zakelijke klanten.

Op 31 maart 2017 had ING 36,1 miljoen klanten, van wie 9,85 miljoen primaire klanten. Dit is een stijging van 8,4% op jaarbasis.”

Ook de kostenreducties werpen hun vruchten af, meldt topman Ralph Hamers in een persbericht. In oktober van 2016 kondigde ING een grote, nieuwe reorganisatie aan. De komende jaren verdwijnen tot 7.000 arbeidsplaatsen, wat neerkomt op bijna 12 procent van het personeelsbestand. In eigen land schrapte ING 2.300 banen, op een totaal van 18.500.