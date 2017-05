Held Nibali maakt ‘zijn’ Messina blij

Pedara, 11:00 uur

Tweeënhalf uur voor de start van de vijfde etappe staat alleen de merchandisingbus van Bahrain-Merida op de Via Papa Giovanni XXIII in Pedara, een stadje aan de voet van de Etna. Dames in korte rokjes delen roze ballonnen uit aan plukjes kinderen, een honderdtal fans staat al te popelen een glimp van hun held op te vangen. De man om wie het gaat is dan nog in zijn hotel, heeft net zijn ontbijt achter de kiezen en begint zich rustig aan voor te bereiden op de gekte die straks komen gaat. De 46-jarige Antonio Calogero, inwoner van Pedara, verbaast zich over Nibali’s populariteit, zelfs hier op Sicilië: „Hij is zo rationeel, saai bijna. Eerlijk gezegd ben ik meer fan van Nairo Quintana en Alberto Contador. Echte mannen.” Het wordt vaker over Nibali gezegd: hij is niet de grote wielerheld waar Italië zo naar smacht, een nieuwe Marco Pantani, Mario Cipollini. Geen rafelrandjes, altijd zo verlegen. De jongelingen zal het een worst zijn. Die juichen om het hardst.

Pedara, 11:15 uur

Alex Carera, al jaren de persoonlijke manager van Vincenzo Nibali, staat kopjes koffie uit de delen van het merk Miscela D’Oro, een bedrijf uit Messina dat sponsor is van de nieuwe wielerploeg Bahrain-Merida, eigendom van sjeik Nasser bin Hamad Al Khalifa. Hij vertelt dat het een emotionele dag is voor Nibali, voor het eerst in zijn carrière finisht hij op zijn geboortegrond, onder de ogen van duizenden fans. Niet in de roze trui, een aanval op de flanken van de Etna werd dinsdag onschadelijk gemaakt. „Voor de inwoners van Messina maakt dat niet uit”, zegt Carera. „Zij zullen juichen voor hun Vincenzo. Het gaat een groot feest worden.”

Pedara 11:35 uur

Bij het binnenrijden van de ploegbus van Bahrain-Merida buitelen honderden mensen over elkaar. Smartphones gaan de lucht in, men wordt al gek van het idee dat Vincenzo Nibali achter de geblindeerde ramen naar hen kan kijken. „Vincenzooo, Vincenzooo”, klinkt het als in een voetbalstadion. De ploegbus parkeert tegenover die van de merchandising, zodat er een soort Bahrain-kamp ontstaat, afrastering eromheen. Een meisje van net in de twintig laat de camera van haar mobieltje al acht minuten draaien. Ze wil het risico niet lopen het moment te missen dat Nibali van het trapje schrijdt.

Italy’s rider of team Bahrain - Merida Vincenzo Nibali signs autographs as he arrives to take the start of the 4th stage of the 100th Giro d’Italia, Tour of Italy, cycling race from Cefalu to Etna volcano, on May 9, 2017 in Sicily. / AFP PHOTO / Luk BENIES Italy’s Vincenzo Nibali is greeted by fans at the start of the fifth stage of the Giro d’Italia, Tour of Italy cycling race, from Pedara to Messina, Italy, Wednesday, May 10, 2017. (Alessandro Di Meo/ANSA via AP)

Pedara, 12:10 uur

De renners van Bahrain-Merida komen een voor een de bus uit. Steeds golft de opwinding door het publiek, dat zich nu met een paar duizend rond de bus heeft opgesteld. Als Giovanni Visconti in het licht stapt, begint iedereen hard te juichen. Visconti werd in Turijn geboren maar groeide op in Palermo. Het geluid dat aanzwelt is slechts een voorproefje van wat zo komen gaat.

Pedara, 12:17 uur

Daar is de man eindelijk, de held van het eiland. Alsof het nationale elftal een belangrijk doelpunt heeft gescoord, zo klinkt het op deze woensdagmiddag in Pedara. Een groepje tienermeisjes houdt een roze spandoek vast met liefdesbetuigingen aan het adres van ‘de Haai van Messina’. Personeel van de ploeg probeert hun kopman niet onder de voet te laten lopen. Nibali zelf reageert zoals altijd bescheiden glimlachend. Hij neemt een minuut de tijd voor wat foto’s, probeert dan op zijn fiets te klimmen en zich naar de start van de etappe te begeven, zijn fans in zijn kielzog. De 9-jarige Felipe rent gehuld in een roze wielertrui met Nibali mee, en komt daarna opgewonden terug bij zijn moeder. Zij vertelt dat haar jongste zoon als Vincenzo wil zijn. Hij is zijn grote held. Binnen een paar seconden is de Via Papa Giovanni XXIII leeg. Geen haan die kraait naar Nibali’s ploeggenoten.

Taormina, 15:20 uur

Het is een tamelijk kalme etappe van Pedara naar Messina, over 159 kilometer. Er is een vroege vlucht, die ook weer wordt bijgehaald – het vaste recept tijdens dit soort etappes. Bahrain-Meria verricht kopwerk, op Twitter verbazen commentatoren zich erover dat de ploeg van Nibali even versnelt. Er wordt gespeculeerd. Zou hij iets van plan zijn?

Messina, 16:04 uur

In de perszaal vlak naast de finish vertelt persman Geoffrey Pizzorni van Bahrain-Merida hoe Nibali gewend is geraakt aan de aandacht van zijn fans hier in Italië. „Eerst was hij vooral verlegen. Je ziet nu dat hij er ook van begint te genieten. Maar het mooie aan Vincenzo is: hij is als een jongen die zo bij je in de buurt zou kunnen wonen. Hij heeft een simpel leven, met vrouw en dochter in Lugano, ver weg van Messina. Hier kan hij niet normaal over straat.”

Messina, 16:40 uur

Salvatore en Giovanna Nibali, de ouders van Vincenzo, zijn woensdag eregasten in Messina. Ze hangen deze namiddag wat rond in de VIP-tenten pal naast de finish. Vanochtend stonden ze nog in de videotheek hier om de hoek, waar de gele Tour-trui van Vincenzo ingelijst aan de muur hangt. Het was stressen, want zoveel tifosi wilden wat van haar. „Het is voor ons een emotioneel moment”, schreeuwt Giovanna. „Het is voor het eerst dat Vincenzo in Messina finisht.” De passerende reclamecaravaan maakt dat ze zich amper verstaanbaar kan maken. „Maar we zijn vooral blij dat onze zoon zoveel blijdschap kan geven aan zijn stad.” Opa Vincenzo zit ondertussen wat voor zich uit te staren, leunend op zijn wandelstok. Zijn ogen staan waterig, maar hij glimlacht voortdurend.

Messina, 16:55 uur

Bahrain-renner Luka Pibernik rijdt zich in zijn eentje los. Met nog zes kilometer op de teller passeert het peloton de finishlijn waarna er nog een ronde gereden moet worden. Maar Pibernik denkt dat hij er al is en gooit zijn armen in de lucht. Vol verbazing wordt hij opgeslokt door het peloton, dat wel goed in het rondeboek heeft gekeken en zich opmaakt voor de massasprint. Die wordt gewonnen door Fernando Gaviria, die zijn tweede rit van deze Giro wint.

17:22, Messina

Ze staan met duizenden aan de Via Garibaldi van Messina, fans van Nibali, en ze scanderen zijn naam, zoals het al de hele dag gaat. „Vincenzo, Vincenzo!” Ze zien hem plaatsnemen bij de presentatoren van de RAI, om wat na te praten over de etappe naar de Etna, en over wat finishen in Messina met hem doet. Het is de bedoeling dat hij straks eindelijk even tijd heeft om met zijn ouders te eten, in het hotel, een drankje erbij. Na de beklimming van de Etna dinsdag probeerden ze dat ook, maar toen keerden Salvatore en Giovanna na twee uur wachten onverrichter zake huiswaarts. Woensdag weer een poging.

17:49, Messina

Er heerst nog altijd een jubelstemming in de straten van Messina, waar de zon schijnt. Vincenzo Nibali won natuurlijk de etappe niet, het was typisch werk voor de sprinters geweest. Maar de mensen vieren het leven van hun vedette, nog altijd een van de topfavorieten voor de zege deze honderdste Giro d’Italia.