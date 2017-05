Gaviria zegeviert voor tweede keer in de Giro

Fernando Gaviria heeft woensdag voor de tweede keer in deze Ronde van Italië een etappe gewonnen. Bij aankomst in het zuidelijke Messina was de Colombiaan in de sprint onder meer Jakub Mareczko en Sam Bennett te snel af. De roze leiderstrui bleef in handen van Gaviria’s ploeggenoot, de Luxemburger Bob Jungels.

Dat de vijfde etappe ten prooi zou vallen aan een sprinter leek vooraf al wel beslist. Na een heuvelachtig begin was de laatste helft van de rit (157 kilometer) namelijk nagenoeg vlak. Desondanks probeerde een tweetal het met een lange vlucht, maar meer dan vier minuten kregen de Pool Maciej Paterski en de Rus Evgeni Sjaloenov volgens persbureau ANP niet.

Nadat het tweetal was ingerekend en de straten van Messina in zicht kwamen, zag Luka Pibernik zijn kans vrij. Met een flinke versnelling reed hij weg uit het peloton en spurte hij juichend over de aankomststreep, om tot de constatering te komen dat er nog een plaatselijke omloop van ongeveer zes kilometer te gaan was.

Quand tu crois avoir remporté une étape du #GirodItalia2017… mais qu'il reste un tour ! 😂😂😂 GG @pibernik ! 👏 pic.twitter.com/pHDlJfH5a1 — Jeremy Girardot (@MrTekylah) May 10, 2017

Toen een aantal kilometer alsnog werd gesprint was Gaviria oppermachtig: hij won met ruim een fietslengte. Eerder deze ronde won de Colombiaan ook al een etappe. In de sprint was hij toen de snelste van een klein groepje dat was losgebroken in de winderige finale. Gaviria mocht toen ook de roze leiderstrui een dag dragen.