Fusie Ahold Delhaize betaalt uit

Ahold Delhaize heeft in het eerste kwartaal van 2017 zowel zijn winst als omzet zien groeien. Vooral Nederlandse onderdelen van het bedrijf liepen goed. Eerder dit jaar bleken de gevolgen van de fusie nog de winst te drukken, maar nu lijkt het samengaan van Ahold en Delhaize uit te betalen. Dat blijkt uit kwartaalcijfers die het bedrijf woensdag gepresenteerd heeft.

De eerste drie maanden van 2017 zegt Ahold Delhaize 15,8 miljard euro omzet te hebben gedraaid. Dat is een groei van 2,9 procent ten opzichte van een jaar eerder. De operationele winst van Ahold Delhaize was 553 miljoen, een stijging van negen procent. Netto hield het bedrijf 356 miljoen over. Overigens zijn deze cijfers wel gecorrigeerd om de gevolgen van de fusie vorig jaar weer te geven. Dat wil zeggen dat in de berekeningen wordt gedaan alsof de twee bedrijven al in 2015 zijn gefuseerd. Bestuursvoorzitter Dick Boer zegt over de resultaten:

“Tien maanden na de fusie liggen we volledig op schema met de integratie [van beide bedrijven], en leveren we de doeleinden van het samengaan.”

Het moederbedrijf van Albert Heijn en Bol.com boekte vooral succes in Nederland, waar de verkoop steeg met 4 procent. Bol.com breidde onder meer verder uit in België. Wel liep de totale verkoop van winkels van Ahold Delhaize in dat land iets terug.

Prijzenoorlog

Het bedrijf staat nog onder druk in de Verenigde Staten, waar op het moment nog prijzenoorlog tussen supermarktketens gaande is. Tegelijkertijd wordt verwacht dat de resultaten dit jaar verder zullen aantrekken, aangezien de prijzenstrijd de afgelopen maanden al aan het afzwakken was.

Het Nederlandse Ahold fuseerde in de zomer van 2016 met het Belgische Delhaize. Het nieuwe bedrijf werd daardoor een van de grotere supermarktketens in Europa en de Verenigde Staten. Uit jaarcijfers in maart bleek nog dat de fusie de winst van het bedrijf met zo’n tien procent drukte. Dit kwam mede door de gedwongen verkoop van enkele bedrijfsonderdelen van beide bedrijven.

Ahold Delhaize zegt nu dat de fusie dit kwartaal zo’n 56 miljoen aan bezuinigingen heeft opgeleverd. Naar verwachting zal dit oplopen tot 220 miljoen euro in totaal dit jaar.