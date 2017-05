Filmoverzicht: The Circle is vlak, King Arthur ongelooflijk oninteressant

●●●●● The Circle: Sciencefiction Om in een bubbel van welvaart en veiligheid te kunnen leven, betalen we met onze vrijheid. Dat is de boodschap van The Circle. In de verfilming van het boek – dat voor velen een eye-opener was – zijn veel nuances verloren gegaan. Bij Eggers leef je lang mee met hoofdpersoon Mae, de film blijft oppervlakkig. Lees de recensie: Wij zijn levende batterijen voor het web Regie: James Ponsoldt. Met: Emma Watson, Tom Hanks, Ellar Coltrane, John Boyega, Bill Paxton. In: 93 bioscopen..

●●●●● I am Not Your Negro: Documentaire De Frans-Haïtiaanse filmmaker Raoul Peck kreeg een Oscarnominatie voor zijn documentaire I Am Not Your Negro. Peck heeft een boeiende, maar ook frustrerende film afgeleverd. De film brengt de stem van schrijver James Baldwin tot leven, maar de film biedt te weinig ruimte aan Baldwins complexiteit – en juist complexiteit is de essentie bij Baldwin. Lees de recensie: James Baldwin: man van onze tijd Regie: Raoul Peck. In: 28 bioscopen.

●●●●● Hier ben ik: Documentaire In Bloemendaal probeert dominee Ad van Nieuwpoort welgestelde burgers minder gejaagd te leren leven. Hij is de hoofdpersoon van de film Hier ben ik van cameraman Sander Snoep en regisseur Sarah Vos. De film observeert. Voor mensen die niet uit een wit welgesteld milieu komen is Hier ben ik bijna een antropologische film over een vreemde stam. Dit is de welgestelde, beschaafde bovenlaag van Nederland waar alles mooi en schoon is en zelfs existentiële pijn gepolijst overkomt. Lees de recensie: Dominee versus de ratrace Regie: Sander Snoep en Sarah Vos. In: 19 bioscopen.

●●●●● Sami Blood: Drama De Sami, de nomadische inwoners van Lapland, worden gediscrimineerd in Zweden. Debutante Amanda Kernell haalt hen uit de schaduw in Sami Blood. De film speelt zich grotendeels af in de jaren dertig maar schetst een herkenbaar dilemma: volledige assimilatie of trouw blijven aan je eigen traditie? Lees de recensie: Sterk Zweeds debuut over verborgen geschiedenis Regie: Amanda Kernell. Met: Lene Cecilia Sparrok, Hanna Alström, Maj-Doris Rimpi. In: 19 bioscopen.