Extra weinig stoelruimte

Veertien uur naast een zwaarlijvig iemand in het vliegtuig zitten die met zijn lichaamsomvang een deel van jouw zitplaats inneemt, is natuurlijk hoe dan ook niet leuk. Maar voor de Australische acteur Michael Anthony Taylor was het wel een heel nare ervaring. Hij hield rugklachten over aan de vlucht van Sydney naar Los Angeles, zo meldt News Corp Australia. Nu wil de 67-jarige gedupeerde geld zien van luchtvaartmaatschappij American Airlines: maar liefst 100.000 Australische dollar (ruim 67.000 euro).

Taylor heeft scoliose, een verkromming van de rug. Hij zat bij het raam naast twee „enorm zwaarlijvige” passagiers. De rugklachten ontstonden doordat Taylors buurman zo dik was dat de acteur naar eigen zeggen gedwongen werd „staande, ineengedoken en vooroverleunende” posities aan te nemen.

Taylor bracht de crew op de hoogte van zijn rugaandoening en vroeg of hij op een andere stoel of op een zitplaats van het cabinepersoneel mocht zitten. Toen hem dat geweigerd werd omdat het vliegtuig volgeboekt was, zei de man desnoods de hele vlucht op het toilet of in het gangpad te willen zitten – als hij maar van zijn dikke buurman verlost was.

Het cabinepersoneel was echter onverbiddelijk, aldus Taylor. Hij moest de volle veertien uur verkrampt in de hem toebedeelde stoel doorbrengen.

De misère van Taylor komt te midden van plannen van verschillende luchtvaartmaatschappijen om beenruimte in te perken, om zo plaats te maken voor meer stoelen in de cabine. American Airlines wil in zijn nieuwe Boeing 737 Max plaats maken voor twaalf extra zitplaatsen. Daarom wordt bij drie rijen de beenruimte teruggebracht naar 74 centimeter en bij de overige stoelen naar 76 centimeter. In de huidige Boeing 737-800 hebben alle rijen nog 79 centimeter beenruimte. „Dit soort zaken zullen dan een aanhoudend probleem worden”, aldus Taylors advocaat.