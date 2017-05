Eigengereide FBI-baas botste met Clinton en Trump

4 september 2013 Comey, tweede man van het Amerikaanse ministerie van Justitie, wordt beëdigd tot directeur van de FBI, na te zijn benoemd door president Barack Obama. Obama waardeert Comey als onafhankelijke denker. Lees ook: Weer vertrekt er iemand die Trump onderzoekt. Hoe nu verder?

2 maart 2015 The New York Times meldt dat Hillary Clinton als minister van Buitenlandse Zaken gebruik maakte van een privéserver voor haar e-mailverkeer. Dit was mogelijk in strijd met de regels over hoe moet worden omgegaan met geheime informatie. Clinton (in de week dat bekend werd dat ze als minister mailde vanaf een privéadres) tijdens een toespraak in Santa Clara, California. Foto AFP Lees ook: Hillary Clinton mailde als minister altijd van privé-adres

24 juli 2015 Nadat is gebleken dat geheime informatie is aangetroffen op de server van Clinton, schakelen vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de directeur van Nationale Inlichtingen de FBI in om onderzoek te doen naar de privéserver.

5 juli 2016 Comey kondigt tijdens een persconferentie aan dat Clinton niet zal worden vervolgd. „Geen redelijke aanklager” zou dat doen, stelt hij. Wel heeft Comey kritiek op de „uiterst onzorgvuldige” manier waarop Clinton met geheime informatie is omgegaan. Trump noemt het besluit van Comey „doorgestoken kaart”. FBI director said Crooked Hillary compromised our national security. No charges. Wow! #RiggedSystem — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 juli 2016

7 juli 2016 Comey verdedigt het besluit om Clinton niet te vervolgen tegenover het Huis van Afgevaardigden. Clinton „heeft de wet niet overtreden”, zegt hij. Lees ook: Hillary Clinton definitief niet vervolgd om e-mails

Juli 2016 De FBI begint in stilte een onderzoek naar banden tussen de entourage van Trump en Russische functionarissen. In tegenstelling tot het onderzoek naar de e-mails van Clinton wordt aan die stap geen ruchtbaarheid gegeven. Bekijk ook de graphic: zo lopen de lijnen van Trump naar Poetin

28 oktober 2016 Elf dagen voor de presidentsverkiezingen schrijft Comey in een brief aan het Congres dat het onderzoek naar de e-mails van Clinton is heropend, naar aanleiding van de ontdekking van e-mails tijdens een ander onderzoek naar oud-Congreslid Anthony Weiner, de in opspraak geraakte echtgenoot van Clintons naaste medewerker Huma Abedin. Functionarissen van het ministerie van Justitie waarschuwen tegen de bekendmaking, die volgens hen in strijd is met richtlijnen om te voorkomen dat de FBI wordt gezien als partijdig bij verkiezingen. Democraten reageren woedend. Trump prijst het besluit als „moedig”. Volgens hem „zet het een fout recht”. Lees ook: Het mysterie van de mail van Clinton

6 november 2016 Twee dagen voor de verkiezingen schrijft Comey in een brief aan het Congres dat een beoordeling van de e-mails „onze conclusie niet heeft veranderd” dat Clinton niet moet worden vervolgd. Trump spreekt opnieuw van „doorgestoken kaart” en verklaart Clinton „schuldig”.

12 november 2016 Clinton wijt tijdens een teleconferentie met campagnedonoren haar nederlaag aan de interventie van Comey.

6 januari 2017 Comey geeft aankomend president Trump samen met drie andere hooggeplaatste inlichtingenofficieren een briefing over het onderzoek naar Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen. Rusland probeerde hem te helpen, is hun conclusie.

22 januari 2017 Twee dagen na zijn beëdiging verwelkomt Trump Comey bij een bijeenkomst op het Witte Huis. De nieuwe president omhelst Comey en grapt: „Hij is beroemder geworden dan ik.” Trump en Comey schudden handen. Foto Andrew Harrer/EPA

20 maart 2017 Comey verklaart tijdens een hoorzitting van de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden dat de FBI sinds juli onderzoek doet naar de banden tussen de entourage van Trump en Rusland. Democraten zijn woedend over het feit dat het onderzoek naar Clinton wel bekend was, maar dat naar Trump niet. FBI-directeur James Comey arriveert bij de hoorzitting. Foto Shawn Thew / EPA Lees ook: FBI-directeur bevestigt onderzoek naar band Rusland en Trump

2 mei 2017 Clinton wijt haar verkiezingsnederlaag opnieuw ten dele aan de interventie van Comey. „Als de verkiezingen zouden zijn gehouden op 27 oktober, was ik nu uw president”, zegt ze bij een evenement in New York. Trump kaatst terug dat Comey haar juist ten onrechte heeft vrijgepleit.

3 mei 2017 Comey erkent tijdens een hoorzitting van de Inlichtingencommissie van de Senaat dat hij „een beetje misselijk” wordt van de gedachte dat zijn interventie mogelijk invloed heeft gehad op de uitkomst van de verkiezingen. Maar hij verdedigt zijn acties met betrekking tot beide onderzoeken en zegt dat hij evenwichtig heeft gehandeld.