DJ en producer Robert Miles (47) overleden

De Zwitserse dj en houseproducer Robert Miles is dinsdag op 47-jarige leeftijd overleden. Miles was bekend van zijn grote hit Children, die in 1996 in vijftien landen bovenaan de hitlijsten stond.

Miles was volgens het Italiaanse magazine DJ Mag al enige tijd ziek. Hij werd in Zwitserland geboren als Roberto Concina, maar bracht het grootste deel van zijn leven door in Italië, het land van zijn ouders. De laatste jaren woonde hij op het Spaanse eiland Ibiza, waar hij is overleden.

Pianomelodie

Miles brak in 1996 bij het grote publiek door met Children, een trancenummer dat een stevige beat combineerde met een zeer herkenbare pianomelodie. De single, van Miles’ eerste album Dreamland, was bij de release niet direct een hit, maar stond later in elk Europees land dat een hitlijst had in de top vijf. In Nederland behaalde het nummer de derde plek in de Top40. Er werden meer dan vijf miljoen exemplaren van verkocht. Over de nalatenschap van het nummer zegt muziekredacteur Roline Hoorntje:

“Children was een van de grootste tranceklappers in de Top40. Het maakte dance geliefd maakte bij een mainstream publiek. Terwijl gabber op zijn hoogtepunt was in Nederland, maakte Miles een track met het onmiskenbare lieflijke pianomelodietjes dat voor een zachte come down moest zorgen na de raves in zijn thuisland Italië.” “Children was de opmaat naar de tweede golf trance waarmee Nederlandse dj’s als Armin van Buuren, Tiësto en Ferry Corsten begin jaren nul hele stadions vulden en uitgroeiden tot supersterren.”

Na zijn eerste hit bleef Miles muziek produceren, maar zijn vier volgende albums wisten het succes van Dreamland niet meer te evenaren. Collega’s hebben op Twitter verslagen gereageerd op zijn overlijden: