Bruno Mars is in Ziggo Dome de popheld voor alle leeftijden

Pop

Bruno Mars

Gehoord: 9/5, Ziggo Dome Amsterdam. Herh: 10/5 aldaar. ●●●●●

Het klonk bijna als een grap: Anderson .Paak, Grammy-genomineerd supertalent dat een van de sterkte albums van 2016 afleverde, als voorprogramma van hitsensatie Bruno Mars? Op z’n minst een doublebill dan, met .Paak als buitengewone opwarmer van Mars’ grote arenatour. Al moest de energieke rapper/drummer in zijn ruitjesbroek er met zijn Free Nationals toch wel hard voor werken. Het afwachtende publiek sloot hem eigenlijk pas bij de ‘Am I Wrong’ in de armen, dat nog het meest in de danssfeer was van de hoofdact.

De in Hawaii opgegroeide popster Bruno Mars is er altijd duidelijk over geweest dat hij wil entertainen. Vernieuwing is geen hard motief in zijn muziek, het schrijven van prettig spetterende dansnummers wel, met de funky Jimmy Jam & Terry Lewis r&b-producties uit de late jaren tachtig en jaren negentig als inspiratiebron. Dus: besmettelijke funkriffs, gierende keyboards, vloeiende grooves, fraaie samenzang waarin gospelroots zijn te horen, en synchrone vinnige danspasjes in Teddy Riley’s swingbeatstijl of step-in-step in de beste soul- en discotraditie van The Temptations en The Commodores.

Slim geleende vintage r&b dus, dat was het vloeibare goud dat Bruno Mars deze avond in de Ziggo Dome liet stromen. Op een fors discopodium met glad spiegelende LED-vloer was ‘Finesse’, dat met zijn drums direct herinnerd aan Bell Biv Devoe’s swingbeat klassieker ‘Poison’, meteen een lekkere opening. En hop, daar spoot de eerste vuurwerkfontein al bij het infectieuze feestliedje - naamgever van deze tournee - ‘24K Magic’, dat zeer succesvol in het spoor van doorbraakhit ‘Uptown Funk’ teruggrijpt naar de muziek van zijn jeugd.

Luister hier het recentste album van Bruno Mars, met ’24K Magic’.



Met The Hooligans, acht hetzelfde geklede zangers, dansers en musici ineen, gingen de witte gympies synchroon. Aanstekelijk bogen de lijven op de woordjes ‘in the aaaaaairrrrr’ mee. Scherp - en typisch r&b-retro ook weer - kwamen de drums- en koper-ac-cen-ten: ‘báby girl, báby girl, báby girl’, de lijven ritmisch schokkend.

Mars, goed bij stem en innemende b-boy uitstraling, hield de show in voortdurende feelgood-modus strak bij elkaar: gelikte tuimelende choreografie in een dansdecor met bewegende vloerdelen. Bruno was de popheld voor alle leeftijden. Braaf waren zijn toespelingen op seks, zwoel op zijn hoogst, grappig cheeky misschien. Maar veel minder expliciet dan bijvoorbeeld r&b-groep Jodeci destijds was. „I wanna be your man, in Amsterdam”, vond Mars zelf geen slechte rijm.

En als er wat Mars betreft te weinig werd meegedanst gebood hij zijn publiek die telefoon nu eens weg te leggen. Met de honingzoete ballade ‘Calling All My Lovelies’ kwam een eerste rustpunt. Mars pakte zijn gitaar en temidden van laserstralen was hij de verleider die zijn liefje belde (met natuurlijk een ouderwetse telefoon) en – jawel – het antwoordapparaat trof. „I’d rather be with you”, sampelde hij de Bootsy Collins-klassieker, om te vervolgen met een stroperige gitaarsolo.

Met ‘Straight Up & Down’ gleed hij het tweede deel in met sentimentele synthpartijen en rollende drums. Het jasje ging aan, het licht gedimder. En vooral in het mierzoete ‘Versace on the Floor’ werd een kitcherig staaltje beroepsromantiek tegen een ordinair groot Versace-logo dat hemelse seks in rijkdom en luxe moest uitstralen.

Bruno Mars bewaarde het beste voor het laatst: Uptown Funk.



‘Runaway Baby’ was een gelukkig steviger hoogtepunt, en met de ballade ‘When I was your man’ in het licht van duizenden telefoons werd toegewerkt richting de confettifinale. Met het beste voor laatst, de twee Mark Ronsons throwback jam krakers: ‘Locked Out Of Heaven’ en ‘Uptown Funk’. Twee uit de hele soul- en funkgeschiedenis puttende liedjes die eigenlijk de hele show samenvatten: zo slim in elkaar stekend dat het al na eerste beluistering al bekend aanvoelt.