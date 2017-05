‘FIFA bedrijft politiek met ethische commissie’

De beslissing van voetbalkoepel FIFA om de voorzitters van beide kamers van de ethische commissie de wacht aan te zeggen is “een stap terug in de strijd tegen corruptie”. Dat zei Cornel Borbély, nu nog voorzitter van de onderzoekskamer van de commissie, tijdens een persconferentie in Bahrein op woensdag. Volgens The Guardian heeft hij gezegd dat er nog honderden onderzoeken lopen naar mogelijke corruptie binnen de FIFA, waaronder naar een aantal belangrijke officials.

Hij vreest dat deze onderzoeken grote vertraging zullen oplopen omdat de nieuwe voorzitters de tijd moeten nemen om alle dossiers te lezen. De beslissing van FIFA zou bovendien leiden tot “een verlies aan vertrouwen” in de voetbalorganisatie.

De FIFA besloot op dinsdagavond om Borbély en de voorzitter van de disciplinaire kamer van de commissie, Hans-Joachim Eckert, tot niet-herkiesbaar te verklaren. Volgens Borbély was er geen enkele reden om de ethische commissie aan te pakken en gebeurt dit vermoedelijk om “politieke redenen”. De Colombiaanse advocaat María Claudia Rojas en de Griekse rechter Vassilios Skouris zijn genomineerd om respectievelijk Borbély en Eckert te vervangen.

Eckert en Borbély zouden via de media te horen hebben gekregen dat ze ontslagen werden. Ze mogen nog tot het congres op donderdag aanblijven. “Wij zullen onze taak tot dan serieus nemen”, zei Borbély tijdens de persconferentie.

Schoon schip

Zowel Borbély als Eckert waren in de afgelopen jaren hoofdrolspelers in de onderzoeken naar malversaties van ruim zestig FIFA-officials. Daarbij werden vaak sancties opgelegd. Eckert was al sinds 2012 in functie, Borbély werd in 2015 aangesteld in de nasleep van het corruptieschandaal dat alle bestuurslagen van de FIFA raakte en tot de arrestaties zou leiden van tientallen FIFA-officials. FIFA-voorzitter Sepp Blatter werd uiteindelijk gedwongen om op te stappen.

In een poging om schoon schip te maken stelde de FIFA Borbély aan en verving Blatter door de Zwitser Gianni Infantino.

Maar Infantino werd al snel zelf onderwerp van geruchten over corruptie. Zo stapte toezichthouder Domenico Scala op omdat volgens hem de onafhankelijkheid van zijn hervormingscomité werd ondermijnd door Infantino.