Ambtenaar Goes verduistert kwart miljoen euro

Een ambtenaar van de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente Goes heeft tussen 2010 en 2015 een bedrag van ruim 261.000 euro verduisterd. Het grootste gedeelte van dat bedrag is gemeentegeld (ruim 136.000 euro). Het andere deel van de geldsom komt van schuldeisers (ruim 110.000 euro) en schuldenaren (ruim 14.000 euro).

De gemeente Goes heeft de medewerker op non-actief gesteld en aangifte gedaan bij de politie. De gemeente zegt in een reactie het incident “enorm te betreuren” en noemt het “schrijnend dat er misbruik is gemaakt van de kwetsbaarheid, afhankelijkheid en vaak ook onwetendheid van de schuldenaren”. Het Openbaar Ministerie verwacht dat de strafzaak in het najaar bij de rechtbank voor zal komen. Goes heeft alle benadeelden inmiddels op de hoogte gesteld en hen vooruitlopend op de rechtszaak schadeloos gesteld. De gemeente heeft zichzelf als benadeelde partij in het proces aangemeld.

De medewerker, tot voor 2015 in dienst van Goes en daarna bij GR de Bevelanden, stond volgens de gemeente bekend als ervaren en betrokken. Ze hielp mensen met schulden om financieel weer gezond te worden, maar maakte daarbij misbruik van haar positie en bijbehorende bevoegdheden. Volgens Omroep Zeeland zou ze eigen schulden via de dossiers van zestien schuldenaars hebben gedeclareerd.

De fraude kwam in november 2015 aan het licht door een melding van de ING, dat vermoedde dat de medewerker geld van de gemeente overmaakte naar haar eigen privérekening. Daarna heeft de gemeente opdracht gegeven tot een onafhankelijk onderzoek, waarvan woensdag de resultaten zijn gepubliceerd.