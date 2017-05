VS gaan wapens leveren aan Syrische Koerden voor bevrijding Raqqa

De VS gaan wapens leveren aan de Koerdische militie YPG in Syrië, zo meldt NBC dinsdagavond. De timing van het besluit is opmerkelijk, aangezien president Trump volgende week dinsdag zijn Turkse ambtsgenoot Erdogan in het Witte Huis zal ontvangen. De Turkse regering hoopte dat de Amerikanen juist geen wapens zouden leveren aan de YPG, aangezien die groepering gelieerd is aan de verboden Turks-Koerdische beweging PKK.

Volgens het Pentagon zijn de leveringen aan de YPG nodig voor de verovering van Raqqa, de hoofdstad van het zelfverklaarde kalifaat van Islamitische Staat (IS). De YPG is een van de belangrijkste facties binnen de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), een coalitie van strijdgroepen die de stad op een tiental kilometer is genaderd. Strijders van de SDF veroverden eind maart reeds de luchthaven op IS.

Een laatste offensief tegen IS, dat al twee derde van zijn territoir heeft verloren, lijkt sindsdien aanstaande. Daarbij is volgens een woordvoerder van het Pentagon de SDF “de enige groep op de grond die in de toekomst Raqqa met succes kan innemen.”

Het Pentagon laat nog in het midden wanneer de leveranties beginnen. Ook is nog nog niet duidelijk om wat voor wapens het gaat.

Eerder op de dag werd al door de Amerikaanse minister van Defensie Mattis aangekondigd dat de de strijd tegen IS verder opgevoerd gaat worden. Mattis was in Kopenhagen voor een conferentie over de strijd tegen IS, waar ook de Turkse minister van Defensie bij was. Wapenleveranties aan de Koerden werden toen nog niet genoemd.

Turkije

Een prangende vraag is wat er met Raqqa ná de bevrijding moet gebeuren. Binnen de Turkse regering wordt gevreesd voor inlijving door de Koerden van de voornamelijk door Arabieren bevolkte stad. Dat zou de positie van de Koerden kunnen versterken en daarmee ook het Koerdisch separatisme in Turkije verder aanwakkeren. Turkije heeft daarom al herhaaldelijk opgeroepen om de stad alleen in te laten nemen door Arabische SDF-strijders.

De Amerikanen zijn zich volgens de woordvoerder van het Pentagon bewust van de zorgen in Turkije om de YPG: “We willen de regering en de bevolking van Turkije ervan verzekeren dat de VS andere bedreigingen voor de veiligheid zullen voorkomen, en onze NAVO-bondgenoot beschermen.”

De Turkse regering heeft nog niet gereageerd op het besluit.