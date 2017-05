Volg de rechtszaak over de moord op Koen Everink

In de rechtbank in Utrecht begint dinsdag de tweede procesdag in de zaak tegen voormalig tenniscoach Mark de J. Justitie verdenkt De J. ervan zakenman en miljonair Koen Everink vorig jaar maart met meerdere messteken om het leven te hebben gebracht.

Maandag verweerde De J. zich tijdens de eerste inhoudelijke behandeling van de zaak en bleef hij zijn onschuld volgehouden. Het bewijs van het Openbaar Ministerie tegen hem is niettemin flink: hij was de laatste die op de avond van de moord bij Everink thuis was en in zijn auto werd bloed van het slachtoffer gevonden. Ook had De J. een flinke schuld uitstaan bij Everink en werd het horloge van de zakenman in zijn auto aangetroffen. Daarnaast bleek maandag dat een ander belangrijk deel van de bewijslast bestaat uit de iPad van De J., waarop zoektermen zijn gevonden als ‘messteken in onderbuik’, ‘klap tegen je slaap’ en ‘slagader snijden’.

Dinsdag gaat de inhoudelijke behandeling van de zaak-Everink verder. Verslaggever Bastiaan Nagtegaal is in de rechtbank en doet via Twitter live verslag.

