Op vakantie in Spanje bezoeken wij een tapasrestaurant. Onze kleinzoon Cas is bijna vier jaar en lust graag vis. Als hij sardientjes op zijn bord ziet is dat een nieuwe ervaring. Hij vraagt: pappa, mag ik een vork. Zijn vader geeft hem enigszins verbaasd een vork waarmee Cas direct in de ogen van de sardientjes gaat prikken.

Op de vraag: „Cas wat doe je nu”, antwoordt hij: „ik prik in de ogen van de visjes, dan zien ze niet dat ik ze opeet want dat vind ik zo zielig”.

