Veertig keer levenslang geëist tegen schutter Turkse club

Het Turkse Openbaar Ministerie heeft veertig keer levenslang geëist tegen de man die op 1 januari 39 mensen neerschoot in een nachtclub in Istanbul. Dat meldt het Turkse persbureau Anadolu. Als de eis wordt ingewilligd, dan zal verdachte Abdulgadir M. 2.385 jaar in de gevangenis moeten zitten.

De openbaar aanklager wil dat hij voor elk van de 39 doden een levenslange straf krijgt. Daarnaast wordt er nog een levenslange celstraf tegen hem geëist voor aanslag op de constitutionele orde. M. wordt verder aangeklaagd voor lidmaatschap van een terreurgroep en wapenbezit.

M. bekende volgens de gouverneur van Istanbul Vasip Sahin in januari dat hij verantwoordelijk is voor het bloedbad.

Anderen ook verdacht

Naast M. worden nog 57 mensen verdacht van betrokkenheid bij de aanslag, waarvan het leeuwendeel in gevangenschap verkeert. Tegen hen worden ook lange celstraffen geëist, in sommige gevallen levenslang.

Turkije vermoedt dat een Oezbeekse terreurcel van IS zich schuilhoudt in Istanbul en deed daarom in januari huiszoekingen. Daarbij werden verschillende mensen gearresteerd.

Bij de aanslag op de nachtclub Reina in Istanbul kwamen 39 mensen om het leven en raakten meer dan 70 mensen gewond. De aanslag werd opgeëist door de terreurgroep Islamitische Staat (IS). Het was een aanval op de viering van een “heidens feest” van christenen, verklaarde het aan IS verbonden persagentschap Amaq toen.

De Oezbeekse M. wist twee weken de Turkse autoriteiten te ontwijken, maar werd uiteindelijk in Istanbul opgepakt. Volgens gouverneur Sahin had hij in het verleden militaire training gehad in Afghanistan. Er zouden sterke aanwijzingen zijn geweest dat hij in 2016 illegaal Turkije is binnengekomen via de oostgrens.