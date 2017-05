Trump stuurt FBI-directeur Comey de laan uit

De Amerikaanse president Donald Trump heeft FBI-directeur James Comey ontslagen. Volgens Trump kan Comey de inlichtingendienst niet meer effectief leiden. Dat schrijft hij in een door het Witte Huis vrijgegeven ontslagbrief aan Comey:

“Het is essentieel dat we nieuw leiderschap vinden voor de FBI dat het publieke vertrouwen kan herstellen en het vertrouwen in zijn vitale missie bij het handhaven van de wet.”

Tijdens een hoorzitting onder ede vorige week in de Senaat heeft Comey mogelijk onjuiste informatie gegeven over de email-affaire rond Hillary Clinton. Minister Jeff Sessions van Justitie en zijn onderminister Rod Rosenstein adviseerden Trump daarom hem te ontslaan.

Comey heropende acht dagen voor de presidentsverkiezingen het onderzoek naar de email-server van de Democratische kandidaat Clinton. Eerder had hij gezegd dat Clinton wat hem betreft niet vervolgd zou hoeven worden. Volgens Rosenstein had hij dat nooit op eigen houtje mogen doen.

Hillary Clinton denkt dat ze door de heropening van het onderzoek de verkiezingen heeft verloren, zei ze vorige week.

Een kopie van de ontslagbrief die Trump stuurde naar Comey. Shawn Thew/EPA

James Comey deed ook onderzoek naar de beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen vanuit Rusland. Volgens The New York Times doet het abrupte ontslag de vraag rijzen of Trump hiermee probeert dat onderzoek te dwarsbomen. Mogelijk zijn er contacten geweest tussen leden van de Trump-campagne en Rusland.

Comey werd in 2013 aangesteld als directeur van de FBI door toenmalig president Barack Obama. Het Witte Huis zegt dat de zoektocht naar een opvolger direct is begonnen. “De FBI is een van de meest gewaardeerde en gerespecteerde instituten in ons land”, stelt president Trump in een korte persverklaring.