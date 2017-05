Trump ernstig in verlegenheid na hoorzitting over Rusland

De bemoeienis van Rusland met de Amerikaanse verkiezingen is nog altijd een levensgroot probleem voor de Amerikaanse president Donald Trump. En de regering-Trump heeft zich, bewust of onbewust, incompetent gedragen in dit dossier. Na een hoorzitting van oud-minister Sally Yates van Justitie voor de Senaat was duidelijk dat Rusland geen ‘nepnieuws’ is, zoals Trump zelf nog twitterde. Het dossier zal hem blijven achtervolgen.

Sally Yates diende onder Trumps voorganger Barack Obama als plaatsvervangend minister, en was in de eerste weken van Donald Trumps presidentschap korte tijd minister van Justitie. Trump ontsloeg haar enkele dagen nadat ze belastende informatie over toenmalig Nationale Veiligheidsadviseur Michael Flynn aan Trumps juridisch adviseur had gegeven.

Lange tijd heeft het Witte Huis geprobeerd te voorkomen dat Sally Yates in het openbaar zou spreken. Maandag bleek wel waarom. Ze bracht Trump tijdens haar eerste hoorzitting voor de Senaat ernstig in verlegenheid.

Leugens

Yates vertelde hoe ze het Witte Huis waarschuwde voor Flynn, al zes dagen nadat de regering-Trump was aangetreden. Luitenant-generaal b.d. Michael Flynn onderhield contact met de Russische ambassadeur in de weken voorafgaand aan de inauguratie, onder meer over sancties die president Obama Rusland had opgelegd. Maar Flynn meldde dit niet, en liet zelfs vicepresident Mike Pence het voor hem opnemen.

Sally Yates wist wel dat Flynn loog, vertelde ze de Senaat maandag, omdat haar ministerie de Russische ambassadeur afluisterde. Niet alleen betekende dat dat Flynn onbetrouwbaar was, het maakte de Nationale Veiligheidsadviseur gevoelig voor chantage door Russische functionarissen. Die wisten immers ook dat Flynn loog. Yates: „Ik wilde niet dat de Russen belastende informatie over onze Nationale Veiligheidsadviseur konden gebruiken.”

Opmerkelijk was de reactie van Trump, zo bleek uit de woorden van Yates. Hij ontsloeg haar vrijwel op staande voet, al was de formele reden dat ze bezwaar maakte tegen een inreisverbod uit islamitische landen. Flynn bleef zitten. Hij werd pas tot terugtreden gedwongen toen The Washington Post weken later zijn leugen tegen Pence meldde. Trump bleef in het openbaar Flynn steunen, tot maandag. Na afloop van het verhoor van Yates bleef daarom vooral deze vraag hangen: kom je in het Witte Huis overal mee weg als de buitenwereld er niets van weet?

Moskou wilde Trump

De inlichtingendiensten concludeerden al eerder dat Rusland de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft geprobeerd te beïnvloeden. Dat deden ze door computerbestanden te hacken en desinformatie te verspreiden. De Russische regering zou een voorkeur voor Trump in zijn strijd tegen Hillary Clinton hebben gehad. De Senaat onderzoekt nu hoe ver die beïnvloeding ging. Ook de FBI verricht een onderzoek.

De Republikeinen in de Senaatscommissie probeerden Trump te beschermen door tijdens de hoorzitting van onderwerp te veranderen. Zij begonnen over het lekken van geheime informatie uit de inlichtingendiensten. Yates werd vaak gevraagd of zij misschien zelf gelekt had. Zij ontkende dat.

Trump zelf gaf commentaar op Twitter. Het is hoogst ongebruikelijk dat een president zich openlijk bemoeit met een onderzoek van de Senaat, en dat hij een getuige, Yates, probeert te beïnvloeden. „Vraag maar eens aan Sally Yates, onder ede, of zij weet hoe geheime informatie in de kranten stond vlak nadat ze met de juridisch adviseur van het Witte Huis had gepraat.” En: „Het verhaal van een geheim verbond tussen Trump en Rusland is compleet nep. Wanneer stopt deze vertoning?”