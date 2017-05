The Rolling Stones naar Nederland voor twee shows

The Rolling Stones komen dit najaar naar Nederland voor twee optredens. Op 30 september staan de Britse rocklegendes in het Amsterdamse Ziggo Dome. Op 15 oktober volgt een tweede concert in het Arnhemse Gelredome.

De tour gaat Stones - No Filter heten en reist door verschillende Europese landen. De band was voor het laatst in 2014 in Nederland te zien, toen zij Pinkpop aandeden. Hun laatste album Blue & Lonesome dateert van vorig jaar.

The Stones op Pinkpop:



Tickets voor de optredens gaan vrijdag om 10.00 uur in de voorverkoop. Er wordt veel drukte verwacht op de verkoopsite. Prijzen variëren van 82,50 tot 205 euro, exclusief servicekosten.

The Rolling Stones werden in 1962 opgericht en zijn een van de bekendste rockbands uit de muziekgeschiedenis. Zij scoorden hits als Sympathy for the Devil, Angie, Paint It Black en (I Can’t Get No) Satisfaction. Ze hebben meer dan 25 albums uitgebracht.