Technische vrouwen doen het beter

Vrouwen met een opleiding aan een technische hogeschool of universiteit kunnen in potentie sneller carrière maken dan hun mannelijke collega’s. Dat blijkt uit onderzoek van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI). Aanleiding voor het onderzoek zijn de razendsnelle veranderingen in de technische sector, zegt Barbara Gemen van het KIVI: „Technologische ontwikkelingen worden een steeds belangrijker onderdeel van het werk van ingenieurs. Het leek ons interessant te kijken hoe zij daarmee omgaan en hoe we hen daarin zouden kunnen ondersteunen.”

Samen met HFMtalentindex, een assessmentbureau dat organisaties helpt met het vinden en benutten van talent, werd een oproep gedaan onder de 20.000 leden van de ingenieursvereniging. Ruim vijfhonderd mensen reageerden, zij vulden online een uitgebreide vragenlijst in.

Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van een methode die kijkt naar ‘learning agility’: het vermogen en de bereidheid te leren van ervaringen en dit direct toe te passen in nieuwe situaties. Aan de hand van vijf factoren wordt bepaald hoe groot de kans op succes is in een organisatie. Centrale vraag: hoe kan het dat de een wel carrière maakt, maar iemand met dezelfde kennis en ervaring niet?

Conclusie: ingenieurs zijn over het algemeen voorzichtig en behoudend ingesteld. Organisatiepsycholoog Jan Meijning van HFMtalentindex: „Het zijn nieuwsgierige mensen, analytische puzzelaars die graag dingen uitzoeken. Maar ze zijn uiteindelijk meer geïnteresseerd in het puzzelen zelf dan in het plaatje van de puzzel: ze willen vooral bezig zijn met hun vak.”

Maar dan nu de opvallendste uitkomst van het onderzoek: vrouwen scoren op alle vijf succesfactoren beter dan mannen. Meijning: „Ze zijn vooral veel bewuster bezig met hun eigen ontwikkeling en meer gericht op de dynamiek van de groep. Voor een succesvolle carrière zijn die kwaliteiten heel belangrijk.”

Vrouwen hebben daarnaast meer mensgerichte kwaliteiten: ze hebben een grotere interesse in het effect van emoties. Toch zijn ze niet per se meer gericht op contact met anderen; in de praktijk zijn ze net zo introvert als mannelijke ingenieurs. Maar vrouwen zijn in het algemeen wel minder eigenwijs, zegt Meijning. Ze stellen zich bescheidener op. „Mannen wijten successen eerder aan zichzelf en zijn juist geneigd te wijzen naar de omstandigheden als ze falen. Bij vrouwen is dat andersom.”

Opereren in een mannenbolwerk

Er is nog een reden voor de hoge scores, denkt Meijning: vrouwelijke ingenieurs opereren in een mannenbolwerk en moeten daarom eigenlijk al beter zijn dan de gemiddelde man. Volgens de laatste cijfers van het KIVI zijn er ongeveer 250.000 ingenieurs in Nederland, waarvan zo’n 20 procent vrouw. Een vrouw die kiest voor een technische carrière, heeft zich waarschijnlijk al lang een keer afgevraagd of ze wel op de juiste plek zit en beschikt over de juiste competenties, aldus Meijning.

De hogere score bewijst volgens hem dat vrouwen effectiever werken binnen een organisatie en sneller carrière kunnen maken. Zijn advies: wil je je organisatie veranderen, neem dan een vrouwelijke ingenieur in dienst.”

Het KIVI is blij met de uitkomst. „Dit bevestigt dat veranderbereidheid een belangrijk thema is”, zegt Barbara Gemen. Gerald Schotman, president van het KIVI, zei dinsdag op radiozender BNR dat het belangrijk is dat er meer vrouwen en mensen van diverse achtergronden in de techniek komen te werken. „Ik geloof in diversiteit. Als je mensen van verschillende achtergronden bij elkaar brengt, maak je mooiere dingen.” De komende tijd wil de vereniging workshops gaan organiseren om bedrijven te helpen.