Sterke stijging huur randgemeenten

De huurprijs van woningen in de vrije sector zijn het afgelopen jaar weer flink gestegen. Niet alleen in de grote steden, maar ook in plaatsen er net buiten zoals Zaandam is het flink duurder geworden om te huren. Huurders betalen gemiddeld in Nederland zo’n 14,70 euro per vierkante meter, wat een stijging is van meer dan negen procent. Vorig jaar was de gemiddelde huurprijs nog 13,50 euro per maand.

De grote druk op de woningmarkt van dure steden zoals Amsterdam zorgt ervoor dat mensen vaker besluiten net buiten de grote stad te gaan wonen. Daardoor gaan de prijzen hier snel omhoog, meldt verhuurwebsite Pararius.nl op basis van kwartaalcijfers van 2017. Zaandam is koploper: daar steeg de huurprijs met 24,6 procent. In andere kleinere steden zoals Hoofddorp (14,3 procent) en Almere (12,6 procent) betalen nieuwe huurders aanzienlijk meer dan een jaar geleden.

De afgelopen jaren nam de huurprijs in grote steden sterk toe, maar volgens Pararius.nl zal deze stijging niet eindeloos doorzetten. Directeur Jasper de Groot:

Huurprijzen bereiken na een sterke stijging vaak een plafond. Dat zien we nu in Amsterdam: de prijzen schoten de afgelopen jaren gigantisch omhoog, maar daar kwam vorig jaar een einde aan.

Amsterdam blijft nog wel de duurste stad om te wonen in Nederland. Daar betalen nieuwe huurders zo’n 22 euro per vierkante meter.

Ook zijn de prijzen van kleinere huurwoningen het afgelopen jaar sterk gestegen. De gemiddelde meterprijs van huizen met een oppervlakte van 50 tot 75 vierkante meter is nu 18,73 euro, een toename van 13,9 procent vergeleken met vorig jaar.