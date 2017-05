Ibrahimovic verdient 435.000 euro per week bij Manchester

Football Leaks Dit verhaal maakt onderdeel uit van een reeks publicaties over Football Leaks: miljoenen documenten die inzicht bieden in de gesloten wereld achter het voetbal – die van machtige makelaars, lenige advocaten en wereldsterren met offshore routes. De data zijn verkregen door Der Spiegel en overhandigd aan het internationale netwerk van onderzoeksjournalisten EIC, waarvan NRC onderdeel uitmaakt. Zestig journalisten uit twaalf landen onderzochten maandenlang 1,9 terabyte aan documenten over het internationale voetbal. Het bleek een goudmijn aan contracten, facturen, e-mails, bankafschriften en meer. Alle gepubliceerde stukken staan op nrc.nl/football-leaks. Lees hier meer over Football Leaks en dit onderzoeksproject. Reageren? onderzoek@nrc.nl

Manchester United betaalt aanvaller Zlatan Ibrahimovic een jaarsalaris van 435.000 euro per week. Daarmee is de Zweed de best betaalde speler in de Engelse Premier League.

Het megasalaris toont de grote onderhandelingskracht van diens Nederlands-Italiaanse spelersmakelaar Mino Raiola bij Manchester United. Daarvoor zijn meer aanwijzingen. Zo verdiende Raiola vorig jaar zo’n 49 miljoen euro aan de transfer van de Franse international Paul Pogba naar datzelfde United.

Deze nieuwe bevindingen komen uit het boek Football Leaks; de smerige deals in het betaald voetbal, dat donderdag in het Duits en het Nederlands verschijnt. In het boek beschrijven Rafael Buschmann en Michael Wulzinger, journalisten bij het Duitse weekblad Der Spiegel de duistere zakelijke achterkant van het moderne profvoetbal.

Het jaarsalaris van Ibrahimovic, zo’n 22,6 miljoen euro, is meer dan twee keer zo hoog als dat van Pogba, die op jaarbasis ruim 10 miljoen euro verdient. Dat komt onder meer omdat Ibrahimovic afgelopen zomer transfervrij over kwam van Paris Saint-Germain. Daardoor kon Raiola, de spelersmakelaar van Ibrahimovic een veel hoger salaris bedingen bij de naar successen snakkende club uit Manchester.

Voor Pogba moest United namelijk ook een transfersom van 105 miljoen euro betalen aan het Italiaanse Juventus, de grootste transfersom ooit in het wereldwijde voetbal. Raiola regelde voor zichzelf bij deze transfer een absoluut recordbedrag. De verdiensten van de zaakwaarnemer lopen – aldus het boek – op tot 49 miljoen euro.

Het boek van de Duitsers gaat veel verder dan de nieuwe details over de zeer lucratieve contracten van Raiola, Ibrahimovic en Pogba. Naast artikelen die eerder verschenen in onder meer Der Spiegel en NRC (beide lid van onderzoeksplatform EIC), bevat het boek uitgebreide verhalen over ‘John’ – de klokkenluider achter Football Leaks die de strijd aanbond met de mondiale voetbalwereld.

Daarnaast beschrijven de auteurs hoe Adidas via een Nederlands dochterbedrijf grote sponsorcontracten sluit met profvoetballers over de hele wereld en hoe de Spaanse topclub Atlético Madrid een groot deel van de transferrechten van haar spelers aan beleggers heeft verkocht.