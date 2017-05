R.I.P. Pepe: ongevraagd symbool van de alt-right

Pepe the Frog is overleden. Wat ooit begon als een vredevolle strip van een stonede kikker, veranderde het afgelopen jaar binnen een paar maanden in een symbool van haat en racisme. Een campagne van de maker om Pepe weer een onschuldige kikker te laten zijn was tevergeefs.

Afgelopen weekend publiceerde striptekenaar Matt Furie de laatste tragische scène met Pepe. Drie gekleurde vrienden staan om de open doodskist van de kikker. Ze openen een fles whiskey, toasten op hem, en gieten een slok van de drank over zijn gezicht. Pepe the Frog is op twaalfjarige leeftijd overleden. Voor fans is de doodsoorzaak wel bekend.

Furie begon in 2005 met tekeningen van Pepe the Frog in zijn serie Boy’s Club. De kikker - uitpuilende ogen en rode lippen - beleefde avonturen met zijn huisgenoten onder het motto ‘Feels good man’. Pepe werd een internethit in de Verenigde Staten en door duizenden mensen gebruikt om online hun gemoedstoestand te uiten. Binnen de kortste keren begonnen fans eigen versies van de kikker te tekenen.

Donald Trump

De populariteit van Pepe werd uiteindelijk zijn ondergang. De laatste jaren werd hij steeds vaker opgepikt door racistische Twitteraccounts, in een nazi-uniform of in een gewaad van de Ku Klux Klan. Nadat toenmalig presidentskandidaat Donald Trump een foto van zichzelf als Pepe deelde op Twitter, was het vonnis beslecht.

Aanhangers van de ‘alt-right’, een controversiële beweging bekend om radicale anti-feministische en anti-immigratie uitspraken, maakten van de kikker hun symbool. Met succes. Overal op het internet verscheen het beestje als vertegenwoordiger van het alt-right gedachtegoed. De Anti-Defamation League, een joodse organisatie die zich inzet tegen discriminatie, voelde zich gedwongen om Pepe op hun lijst van haatsymbolen te zetten.

Furie probeerde tevergeefs zijn creatie te redden en begon een online campagne ‘Save Pepe’ waarmee hij mensen hoopte te overtuigen dat de kikker “vredig en aardig” was. In een eerder interview met NRC zei de tekenaar hierover:

“Toen dit losbarstte, dacht ik steeds: als ik de reputatie van Pepe maar kan beschermen. Ik heb er alles aan gedaan. Ik heb overal geprobeerd uit te leggen dat Pepe niets met racisme te maken heeft.”

Op Twitter waren er trieste reacties op het overlijden van de kikker: