Politie onderzoekt leveranciers ‘crypto-gsm’

Het Team High Tech Crime is begonnen aan een grootschalig onderzoek naar leveranciers van zogenoemde ‘crypto-gsm’s. Dat meldt het Openbaar Ministerie op dinsdag. Het gaat om Blackberry’s en Android-telefoons waarmee versleutelde berichten kunnen worden verstuurd. Er worden invallen gedaan in woningen en bedrijfspanden op elf plekken in Nederland.

Volgens persbureau ANP is er inmiddels één aanhouding verricht. Het OM verdenkt de leveranciers ervan versleutelde telefoons te hebben verkocht aan criminelen.

De invallen zijn onderdeel van een witwasonderzoek van het Openbaar Ministerie en vinden plaats in Amsterdam, Huizen, Koggenland, Almere en Zeewolde. Opsporingsdienst FIOD en het Functioneel Parket zijn ook betrokken bij het onderzoek. Zij legden beslag op de boekhouding van twee administratiekantoren.

Versleutelde telefoons

Criminelen gebruiken vaker dit soort versleutelde telefoons. De telefoons werken op basis van het zogenoemde PGP (Pretty Good Privacy) protocol. Bellen met de speciale telefoons is niet mogelijk: ze zijn alleen bedoeld om versleutelde berichten mee te versturen. Tot voor kort werden de telefoons als onkraakbaar gezien.

In maart wist de politie voor het eerst berichten van PGP-telefoons te kraken. Ruim 3,6 miljoen berichten die werden verstuurd via servers van het bedrijf Ennetcom werden inzichtelijk gemaakt. De berichten zouden onder andere informatie bevatten over lopende zaken rond witwassen, overvallen en liquidaties. Volgens het Openbaar Ministerie heeft het huidige onderzoek niks te maken met de zaak rond Ennetcom, schrijft ANP.

Nog steeds niet alle PGP-telefoons zijn overigens te kraken: sommige vernietigen bijvoorbeeld alle berichten nadat ze verstuurd zijn.