Opslagplaats kernafval VS ingestort

In de Verenigde Staten is een gedeelte van een ondergrondse tunnel met nucleair afval ingestort. Dat meldt persbureau Reuters. Het ongeval gebeurde op een nucleaire opslagplaats in Hanford, in de staat Washington. Volgens de federale politie zijn er geen aanwijzingen dat er radioactief materiaal vrij is gekomen, en hoeven omwonenden daarom niet geëvacueerd te worden. Het is onduidelijk hoe het deel van de opslagplaats heeft kunnen instorten.

Een woordvoerder van het nucleaire complex heeft tegen Reuters gezegd dat de opslagtunnel over een lengte van zes meter is ingestort. De tunnel waarin karren met nucleair afval worden opgeslagen, is in totaal ruim dertig meter lang. Na de ontdekking is het hele complex meteen ontruimd. Er is niemand met klachten naar het ziekenhuis gebracht.

Een woordvoerder van het lokale departement van Ecologie, die toezicht houdt op de veiligheid, heeft geschokt gereageerd. De Amerikaanse minister van Energie Rick Perry is over het incident geïnformeerd.

Controverse

Het nucleaire complex in Hanford werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gebouwd en gebruikt voor de productie van plutonium, een explosieve stof die in kernbommen zit.

Het nucleaire complex is in de Verenigde Staten al langer onderwerp van controverse. De staat en lokale autoriteiten voeren al jaren rechtszaken over de veiligheid van werknemers. Ook is er kritiek op de constante vertraging die wordt opgelopen bij het opruimen en verbranden van oud nucleair afval.

De locatie van de nucleaire opslagplaats: