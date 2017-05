Opmars van de particuliere pandbaas

Nee, verbaasd is beleggingsmakelaar Ronald Nuijt niet. Ongeveer de helft van de kopers die hij helpt, sluit geen hypotheek af.

„Dat is een trend die aan het begin van de crisis is ingezet toen banken stopten met de financiering van woningaankopen voor beleggingsdoeleinden.”

Nuijt werkt voor Beleggingspanden.nl, een platform waarop koopwoningen kant en klaar met huurders en al worden aangeboden. Een van de nieuwste advertenties: een appartement in de Amsterdamse opkomende buurt De Baarsjes van 55 vierkante meter – mét expat die 1.725 euro huur per maand betaalt. Vraagprijs: 310.000 euro. Voorspelde bruto rendement: 7,5 procent.

Studie Nederlandsche Bank

Steeds meer koopwoningen worden verkocht zonder hypotheek, blijkt uit een dinsdag gepresenteerde studie van De Nederlandsche Bank (DNB). Inmiddels wisselt al een op de zes woningen van hand zonder dat daarvoor een hypotheek wordt afgesloten, het dubbele van 2008. In Amsterdam is dit sinds 2013 zelfs bij gemiddeld een kwart van de woningverkopen het geval.

Die trend is niet los te zien van de groei van de particuliere beleggingsmarkt. Makelaarsvereniging NVM becijferde onlangs op basis van data van het Kadaster dat de groep beleggers met 3 tot 50 woningen in bezit de afgelopen tien jaar bijna verdubbelde. Vorig jaar werd 6 procent van alle woningen in Nederland gekocht door een particuliere belegger, in grote steden als Amsterdam (12,6 procent) en Maastricht (19,6 procent) zelfs een veelvoud.

„De druk op de huurmarkt in de vrije sector is enorm en dat maakt het interessant om panden aan te kopen voor de verhuur”, zegt Co Koning, directeur van de vereniging voor particuliere vastgoedbeleggers VastgoedBelang.

Alternatief voor sparen

Wie vanwege de lage rente op spaargeld op zoek gaat naar een veilig alternatief, komt al snel bij koopwoningen uit. De verhuurinkomsten zorgen – net als rente– voor eens stabiele inkomensstroom. En als het pand in de loop der jaren in waarde stijgt wordt extra rendement geboekt.

Koning schat het aantal woningen in Nederland in bezit van particuliere vastgoedbeleggers op zo’n 750.000, zo’n 10 procent van de totale voorraad. Dat komt ongeveer overeen met cijfers van het CBS (12,6 procent) waarbij particuliere en institutionele beleggers op een hoop gegooid worden.

Wie die particuliere belegger is? Een diverse groep, zegt Koning. Van vermogende ouders die een pand kopen voor hun studerende kind, tot de slager die de woningen boven zijn winkel verhuurt en professionals die duizenden woningen verspreid door heel Nederland in hun bezit hebben.

Dat alleen particuliere beleggers verantwoordelijk zijn voor de opvallende statistiek dat 25 procent van de woningen in Amsterdam zonder hypotheek verkocht wordt, gaat er bij Koning niet in.