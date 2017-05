Meer dan 50 gewonden bij aanslag in Thailand

Meer dan vijftig mensen zijn dinsdag in Thailand gewond geraakt bij een aanslag. Een autobom explodeerde buiten een druk winkelcentrum in het centrum van de zuidelijke badplaats Pattani, meldt AP. Nog niemand heeft de aanslag opgeëist.

Een woordvoerder van het Thaise leger zegt dat de aanslagplegers rotjes afstaken in het winkelcentrum, waardoor mensen in paniek naar buiten renden. Bij de ingang stond een pick-up gevuld met explosieven die vervolgens ontplofte. Volgens een Thais ziekenhuis zijn er 52 mensen gewond geraakt. Er zijn nog geen dodelijke slachtoffers

Islamitische separatisten vechten al jaren voor een eigen staat in het zuiden van Thailand. Het conflict heeft sinds 2004 meer dan 6.500 mensen het leven gekost. Drie zuidelijke grensprovincies, waaronder Patani, hebben een moslimmeerderheid terwijl Thailand verder overwegend boeddhistisch is.

In september explodeerde er ook een bom in Pattani. Toen was er een dodelijk slachtoffer en raakten ook tientallen mensen gewond.