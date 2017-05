Mark M. wilde ‘beschermen tegen de slechterikken’

„De samenleving beschermen en de slechterikken pakken”. Dat is naar eigen zeggen altijd het motief geweest van voormalig politieagent Mark M. (30) uit Weert om in 2009 bij de politie als rechercheur aan de slag te gaan. De keuze voor een politieloopbaan was „een stuk maatschappelijk iets”.

Bij de rechtbank in Den Bosch werd dinsdag het omvangrijke dossier besproken tegen de van grootschalige corruptie verdachte rechercheur die in september 2015 werd opgepakt. „De rotste appel sinds tijden”, noemde zijn korpschef Gerard Bouman hem. Mark M. wordt ervan verdacht honderd strafrechtelijke onderzoeken te hebben geplunderd en een groot deel van de voornamelijk Brabantse onderwereld tegen betaling te hebben voorzien van duizenden pagina’s geheime politie-informatie.

Mark M. gaf bij de rechtbank toe dat hij veel informatie uit politiebestanden heeft opgevraagd uit onderzoeken waar hij niks mee te maken had. Hij zette die op een USB-stick en nam die mee naar huis. Dat hij de inlichtingen verzamelde „was een soort hobby”, zei M. „Zoals sommigen de hele dag filmpjes kijken op Dumpert zo verzamelde ik informatie”. Hij had op naam van 52 gangsters abonnementen lopen waardoor hij periodiek alle informatie uit onderzoeken tegen die verdachten ontving.

Of het gezien zijn nobele intenties niet jammer is dat zijn opgevraagde informatie uitgerekend bij de „slechterikken” belandde, wilde officier van justitie Geard Sta weten. Daar gaf M. geen antwoord op. Op „specifieke bevragingen” reageerde hij niet.

Tijdens het onderzoek is M. door de politie geobserveerd met verdachten die nu ook terecht staan als afnemers van criminele inlichtingen. De vermeende politiemol vroeg ook inlichtingen op over zijn wegens drugshandel veroordeelde oom René M., maar ook over mensen waarmee hij zaken deed, zoals de dealer waarvan hij een gebruikte Porsche Cayenne kocht.

Verdachte signalen

Uit de behandeling bleek dat de politie jarenlang verdachte signalen over M. heeft genegeerd. De AIVD weigerde na screening een verklaring voor geen bezwaar af te geven voor M. maar toch kreeg hij twee jaar later een vaste aanstelling. De autorisatiecodes om toegang te krijgen tot het politie zoeksysteem BlueView vergat men in te trekken. Volgens M. lag hij slecht bij de politie „omdat men mij te eigenwijs vond”. Omdat zijn politieloopbaan slecht liep, oriënteerde hij zich steeds meer op zaken doen in Oekraïne. Hij wilde er versleutelde mobieltjes gaan verkopen.

In een undercoveroperatie op Curaçao wisten twee agenten M. te verleiden tot het stelen van geheime informatie over de twee agenten die zich als een zakenstel voordeden. Daar heeft M. nu spijt van, zei hij. Of hij denkt dat zijn handelen strafbaar was, vroeg de officier van justitie. Dat wist M. niet. „Ik ben geen jurist.” M., die bij de rechtszaak werd gesteund door zijn moeder en nieuwe Oekraïense vriendin, riskeert een jarenlange celstraf.Komende maanden worden nog drie getuigen gehoord. Het requisitoir is pas in januari 2018.