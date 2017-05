Juventus eerste finalist in de Champions League

Juventus is de eerste finalist van de Champions League. De club uit het Italiaanse Turijn won in het eigen stadion van AS Monaco. Tijdens de uitwedstrijd van vorige week wist Juventus met 0-2 te winnen van AS Monaco, waardoor een plek in de finale voor AS Monaco al ver weg was.

Juventus kwam in de vijfde minuut bijna op achterstand doordat Monaco-speler Mbappé de bal op de paal kopte. In de 33ste minuut wist Mandzukic Juventus aan de 1-0 te helpen. Vlak voor rust scoorde Dani Alves de 2-0. In de 69ste minuut scoorde Mbappé alsnog voor AS Monaco, maar de club wist het tij niet meer te keren.

AS Monaco oogstte dit seizoen veel lof voor zijn aanvallende voetbal. Maar de ervaren Italianen bleken een maatje te groot.

Finale

Waarschijnlijk komt Juventus in de finale tegenover Real Madrid te staan. Real won in de eerste wedstrijd van de halve finale thuis met 3-0 van stadgenoot Atlético. Alle doelpunten werden gescoord door Christiano Ronaldo. Woensdag is de return in het stadion van Atlético Madrid.