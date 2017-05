Erdogan ziet de EU weer als een ‘strategisch doel’

Lidmaatschap van de Europese Unie blijft een strategisch doel van de Turkse president Erdogan. Hij wil de toetredingsonderhandelingen dan ook voortzetten. „Ons land, dat historisch, geografisch en cultureel al eeuwen onderdeel van Europa is, wil zijn toetredingsproces, dat het ziet al een strategisch doel, voortzetten op basis van wederzijds respect, kwaliteit en een win-win concept”, aldus Erdogan in een schriftelijke verklaring ter gelegenheid van Europadag.

De verklaring is opmerkelijk, want de relaties tussen Turkije en Europa zijn de afgelopen maanden op een dieptepunt beland. Tijdens de campagne voor het Turkse referendum zocht Erdogan nadrukkelijk het conflict met Europese landen, met name Nederland en Duitsland, die hij nazi-praktijken verweet omdat zijn ministers er geen campagnebijeenkomsten mochten houden.

Een onhaalbaar doel

Na het referendum dreigde Erdogan met nieuwe referenda over toetreding tot de EU én over de doodstraf, die zijn AK-partij juist heeft afgeschaft om lid te kunnen worden van de EU. In Brussel wordt toetreding inmiddels als een onhaalbaar doel gezien. Johannes Hahn, eurocommissaris van Uitbreiding, zinspeelde voor het eerst nadrukkelijk op een „herdefiniëring” van de relatie. In plaats van lidmaatschap moet het gaan over het opwaarderen van de douane-unie.

Maar Erdogan lijkt dat anders te zien – al is het afwachten of hij aan de verklaring ook gevolg gaat geven. Het akkoord dat Turkije en de EU sloten om de vluchtelingencrisis op te lossen noemt hij als het duidelijkste voorbeeld dat beide partijen bereid blijven tot samenwerking. „Onze wens is om onze samenwerking met de EU te uit te bouwen tot het hoogste niveau op gebieden als migratie, economie, energie, douane-unie, en toetredingsonderhandelingen.”