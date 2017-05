Derde verdachte opgepakt in extreem-rechtse terreurzaak Duitsland

De Duitse politie heeft een derde man, de 27-jarige militair Maximilian T. opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij mogelijke plannen van de extreem-rechtse militair Franco A. en een 24-jarige student om terreuraanslagen te plegen. Dat schrijft de procureur-generaal in een verklaring op dinsdag. De drie zouden van plan zijn geweest om Duitse politici aan te vallen die zich hard maken voor “de belangen van buitenlanders en vluchtelingen”.

Der Spiegel meldt dat de gearresteerde man een vriend was van Franco A. Ze dienden samen in hetzelfde bataljon. De Duitse politie vermoedt dat hij A. heeft geholpen om zijn dekmantel als Syrische asielzoeker in stand te houden.

Volgens de procureur-generaal hield het drietal een lijst bij met namen van politici waarop zij aanslagen wilden plegen. Op de lijst stonden onder andere de Duitse minister van Justitie Heiko Maas en de voormalige president Joachim Gauck.

Het bureau van de federale officier van justitie vermoedt dat de drie mannen de schuld van de aanslagen in de schoenen van vluchtelingen wilden schuiven. “De bedoeling was dat een door de drie verdachten geplande aanslag door de bevolking zou worden gezien als een daad van radicaal islamitisch terrorisme”, schrijft de procureur-generaal. “In het licht van het huidige debat zou dat bijdragen aan het algemene gevoel van bedreiging.”

Het Duitse leger is sinds afgelopen weekend begonnen met een onderzoek naar nazi-symbolen in legerbases. Militairen troffen op zaterdag in een basis in het Zuid-Duitse Donaueschingen een vitrinekast vol Wehrmacht-helmen, pistolen en onderscheidingen uit het nazi-tijdperk. Gevreesd wordt dat er een extreem-rechts terreurnetwerk actief is binnen het Duitse leger, in ieder geval op de basis van Franco A. in het Franse Illkirch.

De extreem-rechtse sympathieën van de 28-jarige Franco A. waren al sinds 2014 bekend bij het Duitse leger, maar het schaadde zijn loopbaan niet. In 2015 besloot hij zich in te schrijven als Syrische asielzoeker. Hij kreeg een uitkering en een plaats in een opvangcentrum. A. viel pas door de mand toen hij in februari 2017 werd opgepakt op de luchthaven van Wenen. Hij probeerde daar een verborgen pistool op te halen.

A. mocht uiteindelijk vertrekken. Toen de Oostenrijkse politie enige tijd later zijn vingerafdrukken onderzocht, bleek dat deze ook op naam stonden van een vluchteling in Duitsland. De Duitse politie ging op onderzoek uit en pakte uiteindelijk zowel A. als de student op.