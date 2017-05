De vieze vegen op je telefoonscherm maken kunst

Leg je telefoon even neer en kijk er eens van een afstandje naar. Grote kans dat je vooral de strepen opvallen, de vettige vingervlekken die zich als een kluwen over je scherm hebben verspreid. Of misschien heb je ze juist wel net weggeveegd, om je selfies beter in het vizier te krijgen, of omdat je verteld is dat zich op je telefoonscherm honderdduizenden bacteriën verzamelen, meer nog dan op een gemiddelde toiletbril.

Hoe het ook zij: die vlekken, strepen en stippen, die zijn volgens de Amerikaanse fotografe Tabitha Soren niets minder dan kunst. En als je haar fotoserie Surface Tension bekijkt kun je eigenlijk niet anders dan met haar instemmen.

Broad City snapchat, 2016. Foto Tabitha Soren

Met een fotocamera legde Soren op verschillende momenten nauwkeurig haar iPad-scherm vast. Het scherm waarop haar zoontje spelletjes speelde, waarop haar vrienden hun e-mail checkten en waarop ze zelf een e-book las. Voordat ze klikte, zocht ze eerst terug welke beelden de gebruikers op het scherm hadden bekeken, om precies die beelden met een extra veeglaagje te reproduceren. De foto’s kregen als titel de URL waar ze ze vandaan haalde.

Dansbewegingen

De vingervegen zijn een neerslag van hoe we met onze technologie omgaan, legt Soren uit via e-mail. Ze staan voor Soren symbool voor hoe we ons rusteloos, nerveus en neurotisch door onze telefoons bewegen. Het geveeg omschrijft ze als een soort dansbewegingen, waarmee we onbewust een spoor achterlaten. Door het onzichtbare naar de voorgrond te halen wil Soren ook laten zien hoe de ooit zo kostbare foto, waar je onder geen beding met je vieze chipshanden aan mocht zitten, op het scherm is veranderd in haast een gebruiksvoorwerp.

“We raken ze aan, we knoeien er wat mee aan, we sturen ze rond en proberen er iets uit te halen.”

Dat is niet erg: foto’s maken was altijd al iets vluchtigs, net als de toevallige vegen die we er nu overheen leggen. Inmiddels zijn foto’s bovendien een vorm geworden van communiceren. Maar hoe spontaan en direct de snaps die we versturen er ook uitzien, ze worden wel degelijk beïnvloed door het medium van het telefoonscherm, aldus Soren.

Katten en porno

Soren koost specifiek voor beelden die online veel bekeken worden: katten en porno. Een van de kattenplaatjes is haar favoriet. “Het ziet er met de vegen bijna uit als een Rembrandt.”

www.youtube.com/watch?v=MG8KADiRbOU scary cats, 2016. Foto Tabitha Soren

Sommige mensen zullen er kriegelig van worden en de onweerstaanbare neiging voelen hun scherm schoon te vegen. “Daar hoop ik ook een beetje op”, schrijft Toren. “Dat verlangen probeer ik te verstoren, door ermee te spelen en je juist daardoor nog beter naar het beeld te laten kijken.”

Uiteindelijk, schrijft Soren, hoopt ze dan mensen met een andere blik naar de viezigheid om hun schermen gaan kijken. Want: hoe flitsend en glanzend moderne tech er ook uit ziet, we moeten niet denken dat dat het echte leven representeert.