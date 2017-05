‘De oplossing? Bouwen, bouwen, bouwen’

De grote stad wordt steeds meer het domein van de happy few, stelt De Nederlandsche Bank (DNB). In Amsterdam moet je als starter wel rijke ouders hebben om een huis te kunnen kopen in Amsterdam. Ziet u dat eigenlijk als een probleem?

Ger Jaarsma: „In Amsterdam is 75 procent van de woningen een huurwoning, waarvan een groot deel een sociale huurwoning. Dus dat er straks alleen de happy few wonen gaat om die reden al niet gebeuren.

Maar er is inderdaad een enorme schaarste op de koopwoningenmarkt waardoor de prijzen omhoog schieten en starters wel geld van ouders of anderen nodig hebben om überhaupt een huis te kunnen kopen. Al denken wij dat we langzamerhand op het punt zijn beland dat men niet meer bereid is die ‘centrumpremie’ voor Amsterdam te betalen.”

U denkt niet dat de sky the limit is in Amsterdam? Ondanks allerlei trends die DNB opsomt zoals de structurele trek naar de stad?

„Nee, ouders mogen maximaal een ton belastingvrij schenken en er zit een plafond aan wat je kunt lenen. Op een gegeven moment gaan die starter en ouders ook zitten rekenen ‘krijg ik dit geld ooit nog wel terug’? Daardoor wordt er een plafond bereikt waarbij niemand meer de hoofdprijs kan of wil betalen. Wij verwachten dat het hoogtepunt dit jaar wordt bereikt.”

Vindt NVM het zorgelijk dat steeds meer huizen zonder financieringsvoorbehoud worden gekocht?

„Niet als je al bij de bank bent langsgeweest of weet dat je ouders je 100.000 euro toestoppen. Dan is de kans dat de financiering niet rondkomt zo klein dat je het wel kunt doen. Maar als je geen zekerheid over je financiën hebt, is bieden zonder voorbehoud niet verstandig.”

DNB vreest voor ‘het nieuwe scheefwonen’: middeninkomens die een te duur huurhuis betrekken waardoor ze niet kunnen sparen voor het geld dat ze moeten inleggen bij hun toekomstige koopwoning. Is dat iets wat NVM herkent?

„Ja dat herkennen wij en ik vind het dan ook onbegrijpelijk dat Klaas Knot al twee jaar roept dat de maximale hypotheeksom naar 90 of 80 procent van de woningwaarde moet. Dan komen die starters die nu te duur wonen al helemaal niet aan de bak.”

Wat is de oplossing?

„Bouwen, bouwen, bouwen. Wij komen in Nederland 200.000 woningen tekort. Per jaar zouden er 80.000 woningen gebouwd moeten worden. Er worden er maar 50.000 gebouwd. Het tekort loopt dus op en de krapte van de Randstad gaat zich als olievlek over andere delen van Nederland uitspreiden.”

Wat betekent dat eigenlijk voor makelaars, die krapte?

„Dat er wordt geconcurreerd op prijs. Er is weinig aanbod dus de klant kan kiezen en daardoor gaan de courtages omlaag want iedere makelaar heeft werk nodig.”