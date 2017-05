Of Advocaat de ‘verlosser’ zal zijn is de vraag

Op 15 augustus 2012 trad Louis van Gaal aan als bondscoach bij het nationaal voetbalteam. Vijf jaar later zijn we vijf trainers verder. In juni wordt Dick Advocaat voor de derde maal coach van het Nederlands elftal. Hij wordt geassisteerd door de aan hem complementair geachte Ruud Gullit. Als zij niet in hun moeilijke missie slagen – dat Nederland zich toch kwalificeert voor de eindronde van het wereldkampioenschap – valt later dit jaar de aanstelling van bondscoach nummer zes te verwachten.

Stabiliteit is ver te zoeken bij de KNVB. De bond zag eerder ook zijn directeur betaald voetbal, Bert van Oostveen, in die functie vertrekken, op 1 september van het vorig jaar. Ruim acht maanden later is hij nog altijd niet opgevolgd; de kandidaat die de bond naar voren schoof, Gijs de Jong, stuitte op weerzin bij de clubs.

Die tegenstand kwam mede door de onhandige procedure die de KNVB had gevolgd. Recentelijk moest ook Jelle Goes als technisch manager in Zeist het veld ruimen. Hij was een van de bedenkers van het plan ‘Winnaars van morgen’, dat het Nederlands voetbal naar een hoger niveau moet tillen.

En, niet te vergeten: ook de coach van de Nederlandse vrouwenelftal, Arjan van der Laan, werd aan de kant geschoven.

Die laatste beslissingen zijn de verantwoordelijkheid van Hans van Breukelen, sinds juli 2016 ‘directeur voetbaltechnische zaken’ bij de KNVB en ook degene die Advocaat heeft voorgedragen als de zoveelste bondscoach. Na een procedure die opnieuw knullig oogde, waardoor bij een andere kandidaat, Henk ten Cate, de stellige indruk zou zijn ontstaan dat hij uitverkoren was. Daarover is een nogal vruchteloos welles-nietesspelletje gaande. Wat daarvan zij, het Nederlands elftal is er niet mee gediend.

Of Advocaat de ‘verlosser’ zal zijn die velen in hem zien, is de vraag. Een coach is zo goed als zijn team speelt. Ook Van Gaal heeft dat ervaren toen hij met Manchester United betrekkelijk weinig bereikte. De door velen bewierookte en eerder beoogde bondscoach Ronald Koeman werd wegens tegenvallende resultaten al eens ontslagen bij Valencia en AZ. Opportunisme regeert vaak bij het voetbal.

Mocht Advocaat in zijn missie slagen, dan gaat hij in 2018 als 70-jarige naar het WK in Rusland. Hoe dan ook moet de KNVB alvast goed nadenken over zijn opvolger, bij voorkeur een trainer uit een jongere generatie. Dat denkproces mag tevens de procedure betreffen, die doelmatig en fatsoenlijk hoort te zijn, en geen ruimte laat voor zoveel verwarring.