Amazons ‘Alexa’ vindt de thuiscomputer opnieuw uit

Het is Amazon menens met Alexa, de digitale assistent die in de slimme Echo luidspreker huist. De nieuwe Echo Show, die gisteren werd geïntroduceerd, heeft behalve acht microfoons ook een camera en een aanraakscherm. Het moet de nieuwe familiecomputer worden, waarbij muis en keyboard plaats maken voor een altijd luisterende digitale assistent.

De Amerikaanse internetgigant (omzet 136 miljard dollar) breidt zijn webwinkel uit naar de huiskamer en met name de keuken - de plek waar doorgaans de meeste boodschappen nodig zijn.

Wat in 2014 nog een exotische gadget leek, groeit uit tot een alternatief voor de pc. In de VS werden tot nu toe 8 tot 11 miljoen Echo’s verkocht – de schattingen lopen nogal uiteen. Nog een indicatie voor Amazons succes is dat alle grote techbedrijven (Google, Microsoft en waarschijnlijk Apple) zich op spraakgestuurde gadgets storten.

In deze nog prille markt heeft Amazon 70 procent aandeel en de meeste steun van app-ontwikkelaars. Zij gebruiken Alexa om andere apparaten en diensten aan te sturen. Alexa is sinds kort in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk beschikbaar, een Nederlandstalige introductiedatum is nog niet bekend.

Na de Kindle e-reader heeft Amazon nooit meer een populaire gadget gemaakt – een eigen smartphone en tablet faalden. De Echo is een hit, maar het gaat de webgigant er niet om winst te maken met hardware. Alexa is het Trojaanse paard waarmee je Amazons webwinkel en -diensten in huis haalt. Online shoppen met louter spraakopdrachten is lastig, met het scherm van de Echo Show is het beduidend makkelijker om spullen te bestellen.

Tegelijkertijd verzamelt Amazon veel details over consumentengedrag, data die ook van pas kan komen als het internetbedrijf ooit besluit een eigen advertentienetwerk uit te rollen.

De Echo Show (229 dollar) is te gebruiken als online radio en als tv-scherm – voor bewakingscamera’s of Amazons eigen videodienst. Je kunt ermee (video-)bellen zoals via Skype of FaceTime. Eén opmerkelijke toevoeging: via een ‘Drop in call’ kun je de Echo Show-camera in andermans huis activeren, tenzij die persoon binnen tien seconden reageert. De andere kant van de lijn moet wel eerst toestemming gegeven hebben voor zulke spontane invallen.

De Echo Show is geen apparaat voor privacyvoorvechters. Dat geldt ook voor de Echo Look (199 dollar), een spraakgestuurde camera die Amazon onlangs uitbracht om je volautomatisch te adviseren bij je kledingkeuze.