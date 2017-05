Advocaat Mark de J. stopt met verdediging

Advocaat Pieter Hoogendam heeft de verdediging van Mark de J. per direct neergelegd. Dat betekent dat de tenniscoach die verdacht wordt van de moord op zakenman Koen Everink op zoek moet naar een nieuwe advocaat. Tot grote frustratie van het Openbaar Ministerie (OM), de rechtbank en de nabestaanden van Koen Everink zal de zaak daardoor naar verwachting minstens een maand vertraging oplopen.

Hoogendam nam de beslissing nadat de rechtbank niet was meegegaan in zijn verzoek de rechtszaak uit te stellen voor aanvullend onderzoek. Op de plaats van de moord en in een auto werd DNA gevonden dat niet afkomstig is van De J. Volgens de advocaat moet eerst goed bekeken worden of op basis van die sporen nog een profiel te maken is. Mogelijk is daarmee de onschuld van De J. te bewijzen, aldus diens raadsman.

De J. beweert op de avond van de moord bij het huis van Everink ontvoerd te zijn door onbekende mannen. Die zouden proberen de moord in zijn schoenen te schuiven. Het horloge van Everink dat De J. in zijn bezit bleek te hebben, zouden ze in zijn auto hebben achtergelaten. Overigens duurde het nog maanden voor De J. de politie vertelde dat het horloge in bezit van zijn zus was.

Het DNA-onderzoek was maandag ook al onderwerp van discussie in de Utrechtse rechtszaal. Ook toen vroeg Hoogendam om nader onderzoek naar de DNA-sporen. Deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zeiden echter dat er vermoedelijk te weinig informatie zou zijn om een goed DNA-profiel samen te stellen. Bovendien is niet uit te sluiten dat de sporen toebehoren aan iemand die met de moord of de ontvoering niets te maken heeft.

Tijdens de zitting van dinsdag kregen de nabestaanden van Koen Everink de kans een verklaring af te leggen. Zowel zijn vader als zijn broer uitte daarin kritiek op De J. en zijn raadsman. Ze betichtten hem van vertragingstactieken. “Ze zijn vooral bezig met mist opwerpen”, aldus broer Bas Everink.

Mark de J. onderhield geregeld contact met Koen Everink en beschouwde zichzelf als een vriend. Ten tijde van de moord kampte De J. met een gokverslaving. In de maanden voorafgaand aan de dood van Everink leende hij vele tienduizenden euro’s van de zakenman. Al het geld verdween binnen enkele weken naar casino’s en goksites.

Hoe de zaak tegen De J. nu verder gaat is onduidelijk. Gezien de ernst van de zaak kan het onderzoek pas hervat worden als hij een nieuwe advocaat heeft. Hoogendam acht het “zeker niet uit te sluiten” dat hij dat alsnog zelf zal worden, liet hij dinsdag weten. Desondanks loopt de zaak vermoedelijk enkele maanden vertraging op.