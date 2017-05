Advocaat en Gullit officieel aangesteld, begindatum onzeker

Het is nog altijd niet duidelijk wanneer Dick Advocaat aan de slag gaat als bondscoach van het Nederlands elftal. De opvolger van Danny Blind moet Oranje alsnog naar het WK van volgend jaar in Rusland proberen te leiden, zo bevestigde technisch directeur van de KNVB, Hans van Breukelen, dinsdagochtend tijdens een persconferentie in Zeist. Ruud Gullit wordt zijn assistent.

Advocaat staat nog tot het einde van dit seizoen onder contract bij Fenerbahçe. De club uit Istanbul speelt op 31 mei mogelijk de Turkse bekerfinale en treedt op 4 juni aan in de laatste competitiewedstrijd tegen Adanaspor. Oranje oefent op 31 mei al tegen Marokko en belegt in de aanloop naar die interland een trainingskamp in Nederland en Portugal. Voor het WK-kwalificatieduel van 9 juni tegen Luxemburg speelt Oranje ook nog vriendschappelijk tegen Ivoorkust (4 juni).

„We wagen nog een uiterste poging om Advocaat eerder hier te krijgen”, zei Van Breukelen. „Zolang dat dit niet het geval is, blijft Fred Grim het Nederlands elftal leiden. Dick en Ruud stappen er als duo in. Fred Grim zal uiteraard wel alles in overleg met Advocaat doen.”

Van Breukelen ontkende dat hij Henk ten Cate eerder heeft toegezegd dat hij bondscoach zou worden. „Dat is misschien zijn perceptie, maar hoe kan ik nu iets toezeggen wat niet het geval is?”, zei Van Breukelen. Volgens hem lagen er na het ontslag van Blind verschillende scenario’s klaar. Uiteindelijk bleven er twee opties over. „We wilden met Advocaat en Gullit of met Ten Cate en Fred Rutten aan de slag”, stelde Van Breukelen.

Verwijten aan de pers

Van Breukelen maakte verwijten aan de pers, dat heel het proces op straat is komen te liggen. „Kennelijk slaapt iedereen nu op één kussen. Journalisten, spelers, trainers en tv-commentatoren.”

Van Breukelen verweet kandidaat Henk Ten Cate dat die in de auto een journalist liet meeluisteren bij een vertrouwelijk gesprek. „Onbeschoft”, aldus Van Breukelen. ,,Ik ben blij dat zo iemand geen bondscoach is geworden.’

Van Breukelen benadrukte dat er van begin af aan in koppels is gedacht die complementair zijn. Ten Cate was enkel een optie als Fred Rutten diens assistent zou worden. Rutten wilde niet. Daardoor viel Ten Cate af. Dick Advocaat bleek een goede optie in samenwerking met Ruud Gullit. Dat Van Breukelen vorig kaar botste met Gullit was daarbij geen probleem. „Wij zijn professioneel. Daar kunnen wij overheen stappen.”

Van Breukelen probeerde koel te reageren op vragen waarbij zijn integriteit werd betwist. Termen als ‘leugens’ en ‘pertinente onzin’ kwamen voorbij vanuit de massaal toegestroomde pers. Van Breukelen: „Weet je wat ik de volgende keer doe? Een dagboek bijhouden. En die gun ik na afloop aan een dagblad.”