Aandeelhouder AkzoNobel stapt naar rechter

Een van AkzoNobels grootste aandeelhouders, het New Yorkse hedgefonds Elliott Management, stapt naar de rechter om af te dwingen dat het bedrijf een buitengewone aandeelhoudersvergadering bijeenroept over de positie van president-commissaris Antony Burgmans. Dat meldt het hedgefonds dinsdag.

De gang naar de rechter volgt op Akzo’s afwijzing van het derde overnamebod van het Amerikaanse verfconcern PPG Industries. Volgens Elliott schendt Akzo daarmee fiduciaire verplichtingen, dus de plicht te handelen in het belang van de aandeelhouders, en ook worden erkende principes van fatsoenlijk ondernemingsbestuur volgens Elliott “arrogant” terzijde geschoven. Akzo’s argumenten voor de afwijzing zijn volgens Elliott niet overtuigend en worden niet gestaafd met bewijs, waardoor het hedgefonds zich genoodzaakt ziet naar de Ondernemingskamer in Amsterdam te stappen.

Volgens Akzo is het bod van PPG met 96,75 euro nog altijd te laag. Ook wees Akzo maandag op de lange termijn die een overname waarschijnlijk gaat duren, alsook op de onervarenheid van PPG bij overnames van deze omvang. Daarnaast is het volgens AkzoNobel voor de 46.000 werknemers beter als het bedrijf zelfstandig blijft. Tot slot is er volgens Akzo een “gebrek aan cultureel onderling begrip”.

Elliott bezit iets meer dan 3 procent van de aandelen van AkzoNobel en is voorstander van een overname door PPG. Het hegdefonds probeerde in reactie op de afwijzingen van Akzo al eerder een ontslag van Burgmans te forceren. In een brief vroeg Elliott het Akzo-bestuur begin april om een buitengewone aandeelhoudersvergadering te beleggen met als enige agendapunt het ontslag van Burgmans. Volgens het hedgefonds, dat naar eigen zeggen wordt gesteund door beleggers die samen meer dan 10 procent van de Akzo-aandelen in handen hebben, is de president-commissaris degene die onderhandelingen tussen AkzoNobel en PPG blokkeert. Het verzoek werd door Akzo afgewezen.