3 doden door lawine in Franse Alpen

Drie skiërs zijn dinsdag omgekomen bij een lawine in de Franse Alpen, dat meldt persbureau AFP. Ze waren op een skitocht in het departement Savoie, vlakbij de grens met Italië. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend gemaakt.

De slachtoffers zijn twee skiërs en een lokale gids. Volgens Franse media gaat het om twee mannen en een vrouw.

De Franse autoriteiten gaan niet uit van meer slachtoffers, aldus de burgemeester van Bonneval-sur-Arc. Een eerder begonnen zoekactie is inmiddels gestaakt. Ook is niet bekend hoe de lawine is ontstaan.