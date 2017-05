12 doden bij vuurwerkongeluk Mexico

In Mexico zijn dinsdag twaalf mensen omgekomen door een vuurwerkongeluk. Nog dertig anderen raakten gewond, meldt persbureau AP.

Het ongeluk gebeurde toen een vuurpijl op straat afgeschoten werd en in een huis belandde waar vuurwerk opgeslagen lag. Een voorraad werd daar bewaard voor een religeus feest dat 15 mei gevierd wordt. Het opgeslagen vuurwerk ontplofte vervolgens en verwoestte het huis.

Onder de slachtoffers waren vijf kinderen. Het ongeluk gebeurde in de stad San Isidro, dat in centraal-Mexico ligt.

De Mexicaanse president Enrique Nieto reageerde via Twitter en condoleerde de nabestaanden:

EPN Enrique Peña Nieto Mis condolencias para los familiares y vecinos de quienes perdieron la vida en el trágico accidente ocurrido en Chilchotla, Puebla. 9 mei 2017 @ 14:43 Volgen

Ongelukken

Vuurwerk wordt veel gebruikt in Mexico tijdens feestdagen. Er gebeuren vaker ongelukken met opgeslagen vuurwerk in het land. In december kwamen tientallen mensen om bij een explosie in een van de bekendste vuurwerkmarkten van Mexico. In 2002 kwamen bij een explosie in de kuststad Veracruz 29 mensen om het leven en in 1999 vielen 63 doden door een ongeluk in de stad Celay.