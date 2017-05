Zaakwaarnemer Advocaat bevestigt akkoord KNVB

Dick Advocaat heeft een mondeling akkoord bereikt met de KNVB over een nieuwe periode als bondscoach. Dat zegt zaakwaarnemer Rob Jansen maandag. Volgens ANP verwacht Jansen dat Advocaat het besluit begin deze week officieel kan bevestigen.

Begin volgende maand sluit Advocaat zich aan bij het Nederlands elftal. Advocaat maakt eerst het seizoen af bij de Turkse club Fenerbahçe, waar hij nu nog hoofdtrainer is. De Turkse competitie duurt nog tot 4 juni.

Advocaat was in het verleden ook al twee keer bondscoach, van 1992 tot 1994 op het WK in Amerika en van 2002 tot 2004. Vorige jaar in de zomer stapte hij nog op als assistent-bondscoach van Oranje naast bondscoach Danny Blind. Advocaat stopte toen na een paar wedstrijden en ging aan de slag bij Fenerbahçe.

Advocaat was de enig overgebleven kandidaat voor het bondcoachschap nadat Henk ten Cate afhaakte als kandidaat-trainer. Hij voelde zich onvoldoende gesteund binnen de KNVB.

De KNVB wil het akkoord nog niet bevestigen en wil het nieuws pas naar buiten brengen als alles rond is.

