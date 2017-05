Volg hier het proces tegen tenniscoach Mark de J.

In de rechtbank in Utrecht begint maandag het proces tegen voormalig tenniscoach Mark de J. voor de moord op zakenman en miljonair Koen Everink. Justitie verdenkt De J. ervan Everink vorig jaar maart met meerdere messteken om het leven te hebben gebracht.

Het bewijs van het OM tegen De J. lijkt sterk: hij was de laatste die op de avond van de moord bij Everink thuis was en in zijn auto werd bloed van het slachtoffer gevonden. Ook had De J. een flinke schuld uitstaan bij Everink en werd het horloge van de zakenman in zijn auto aangetroffen. De J. blijft ontkennen en stelt dat hij op de avond van de moord op Everink is gekidnapt, waarna een viertal onbekende mannen Everink hebben omgebracht.

De zaak start maandag met een bespreking van het dossier door de rechter. Verslaggever Joost Pijpker is aanwezig en doet via Twitter live verslag.

