Dit zijn de vier prioriteiten van president Macron

Versimpelen arbeidswetgeving

Terwijl Macron nog niet eens officieel begonnen is, verzamelden maandag alweer de eerste antikapitalistische demonstranten zich in Parijs om te protesteren tegen de „sociale regressie”. Dat heeft vooral te maken met zijn voornemen de arbeidswetgeving verder te versimpelen. Hij wil meteen na de parlementsverkiezingen in juni goedkeuring van de Assemblée om de wijzigingen „par ordonnances” (bij beschikking) door te voeren. Dat wil zeggen: zonder uitgebreid debat. Dat leidt volgens de linkse voorman Jean-Luc Mélenchon tot „sociale oorlog”.

Links Frankrijk ging in 2016 al maandenlang de straat op om te protesteren tegen enkele eerdere hervormingen van de bijna 3.000 pagina’s tellende Code du Travail. Sindsdien mogen op bedrijfsniveau akkoorden gesloten worden over werkuren en is het (iets) eenvoudiger voor bedrijven om in economisch zwaar weer van personeel af te komen. Macron wil dat op bedrijfs- of brancheniveau ook over salaris of arbeidsvoorwaarden onderhandeld kan worden. Zo hoopt hij de weinig representatieve vakbonden (11 procent van de werknemers is vakbondslid) buitenspel te zetten. Daarnaast wil hij onder meer een plafond voor de vergoeding bij onrechtmatig verslag, enigszins vergelijkbaar met de Nederlandse kantonrechtersformule.

Via de gewone weg wil hij in het parlement meerderheden krijgen om de werkloosheidsverzekering ook te laten gelden voor ZZP’ers en een groot plan om omscholing van werkzoekenden te verbeteren. Voor kleine en middelgrote ondernemers heeft hij een ingrijpende vermindering van de bureaucratie in petto.