Ik ben met Nick verbonden via LinkedIn. Vandaag kreeg ik de volgende melding: „Feliciteer Nick met 3 jaar dienst bij op zoek naar een nieuwe baan.” Nick ontving twee felicitaties uit zijn netwerk.

